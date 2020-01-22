В Петербурге эвакуировали пять судов после сообщений о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Пять районных судов Петербурга эвакуируют из-за рассылки сообщений о "минировании" зданий, информирует объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Петроградский, Дзержинский, Сестрорецкий, Октябрьский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Во вторник сообщалось об эвакуации девяти судов, угроза, как обычно, оказалась ложной.
Первые письма с угрозами о взрыве пришли в суды Петербурга 28 ноября 2019 года. С тех пор практически каждый день разные суды получали письма с одинаковым содержанием - якобы в здании заложена взрывчатка. Также "минировали" станции метро Петербурга, больницы и школы. Специальные службы, выезжающие на место, ни разу не обнаружили опасных или взрывчатых веществ. Письма с угрозами переданы в полицию.