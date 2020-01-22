Матвиенко назвала новую структуру правительства более живой и гибкой

"Послание президента РФ, по сути, открыло новый этап развития страны, и для успешного решения масштабных задач требуется, чтобы государственная политическая система была более живой, гибкой, более эффективной. На мой взгляд, утверждённая структура правительства соответствует этим задачам", - сказала Матвиенко журналистам.

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

Она добавила, что омоложение и обновление правительства прошло спокойно и сбалансированно. Это, по ее словам, позволит обеспечить преемственность в работе кабинета.