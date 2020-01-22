Пресс-конференция Фестиваля Скорости "Байкальская миля"

Участники:
- заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Антон ВИНОГРАДОВ;
- руководитель Fine Custom Mechanics и команды FCM Racing Team Сергей МАЛЬЦЕВ;
- журналист, организатор мото выставок и фестивалей Дмитрий ХИТРОВ;
- мировая рекордсменка Bonneville Speedweek, двукратный победитель кубка России по ШКМГ, пилот FCM Racing team Наталия ЛЮБИМОВА.
С 27 февраля по 1 марта 2020 года на озере Байкал пройдет второй Фестиваль скорости на льду "Байкальская миля", в котором примут участие любители скорости и экстрима – мото- и автогонщики со всех концов России и мира. Заявки подали уже около 60 участников, включая европейские команды из Франции, Германии, Польши и Италии.
На фестивале будут представлены образцы уникальной техники от лучших гоночных команд, которые попытаются установить рекорды на ледяном покрытии озера. При этом главный принцип Фестиваля "Байкальская миля" – сохранение экологической безопасности региона. Вся техника участников подготовлена согласно техническому регламенту, который исключает любое негативное влияние на окружающую среду. Кроме того в программе Фестиваля скорости на льду будут не только состязания гонщиков, но и другие мероприятия, знакомящие с народными традициями и культурой Бурятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия Антон ВИНОГРАДОВ;
- руководитель Fine Custom Mechanics и команды FCM Racing Team Сергей МАЛЬЦЕВ;
- журналист, организатор мото выставок и фестивалей Дмитрий ХИТРОВ;
- мировая рекордсменка Bonneville Speedweek, двукратный победитель кубка России по ШКМГ, пилот FCM Racing team Наталия ЛЮБИМОВА.
С 27 февраля по 1 марта 2020 года на озере Байкал пройдет второй Фестиваль скорости на льду "Байкальская миля", в котором примут участие любители скорости и экстрима – мото- и автогонщики со всех концов России и мира. Заявки подали уже около 60 участников, включая европейские команды из Франции, Германии, Польши и Италии.
На фестивале будут представлены образцы уникальной техники от лучших гоночных команд, которые попытаются установить рекорды на ледяном покрытии озера. При этом главный принцип Фестиваля "Байкальская миля" – сохранение экологической безопасности региона. Вся техника участников подготовлена согласно техническому регламенту, который исключает любое негативное влияние на окружающую среду. Кроме того в программе Фестиваля скорости на льду будут не только состязания гонщиков, но и другие мероприятия, знакомящие с народными традициями и культурой Бурятии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/