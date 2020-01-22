В Кемерово проводят проверку после падения рабочих в шахту лифта

Отмечается, что на строительном объекте "Детская поликлиника", пристроенном к жилому дому, бригада работников в составе трех человек проводила работы по монтажу лифтового оборудования. Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров. Пострадавшие были госпитализированы. У 28-летнего мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма.