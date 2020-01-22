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В Кемерово проводят проверку после падения рабочих в шахту лифта
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РИА Новости

В Кемерово проводят проверку после падения рабочих в шахту лифта

09:36 22.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту несчастного случая на производстве в Кемерово, где трое рабочих травмировались, упав в шахту лифта, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее со ссылкой на пресс-секретаря Центра медицины катастроф сообщалось, что трое рабочих-монтажников получили травмы, упав в шахту лифта на строящемся объекте.
Отмечается, что на строительном объекте "Детская поликлиника", пристроенном к жилому дому, бригада работников в составе трех человек проводила работы по монтажу лифтового оборудования. Работы проводились на настиле, расположенном на деревянных балках, которые были вставлены в специальные отверстия в стенах шахты лифта. В ходе работ одна из балок сломалась, в результате чего трое монтажников упали в приямок лифтовой шахты с высоты 6 метров. Пострадавшие были госпитализированы. У 28-летнего мужчины диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
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"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка. Устанавливаются очевидцы и свидетели, причины и условия произошедшего. Следствию предстоит установить, проходили ли пострадавшие специальное обучение по осуществлению безопасного выполнения работ, а также сколько человек должно было выполнять данную работу, наличие страховочных поясов и ответственное лицо за соблюдение техники безопасности", – говорится в сообщении.
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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