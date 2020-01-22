На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, в результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков.
"По состоянию на 17.00 (09.00 мск) эвакуировано со льда 230 человек, на льдине остаются около 30 человек", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в спасательной операции участвуют 18 сотрудников МЧС России и 14 единиц техники (6 автомобилей, 4 лодки, 3 снегохода, одно судно на воздушной подушке "Хивус").
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