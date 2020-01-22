На юге Сахалина оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 янв - РИА Новости. Льдину с 300 рыбаками оторвало от берега на юге Сахалина в среду, сообщает региональный главк МЧС России.
"Информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, поступила в 12.00 (4.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По информации спасателей, к месту происшествия выдвинулись 18 сотрудников МЧС России, шесть автомобилей, четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус".
"В готовности к взлету находится вертолет Ми-8 МЧС России", - отметили в ведомстве.