На юге Сахалина оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

"Информация о том, что в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова в Корсаковском районе оторвалась льдина с рыбаками, поступила в 12.00 (4.00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях. В результате отрезанными от берега оказались около 300 рыбаков", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.