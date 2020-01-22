В Таиланде выявлен первый зараженный коронавирусом местный житель

БАНГКОК, 22 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило в среду первый случай заражения гражданина страны новым коронавирусом.

Зараженной коронавирусом оказалась 73-летняя женщина, вернувшаяся в Таиланд перед Новым годом из поездки в китайский город Ухань, сообщило ведомство на своей странице в соцсети.

Ранее говорилось о нахождении в Таиланде трех носителей коронавируса, граждан Китая, которые были помещены в карантин сразу по прибытии в страну, после того, как медицинский контроль в аэропортах обнаружил у них симптомы заболевания.

В среду минздрав Таиланда сообщил, что один из китайских пациентов, первым подвергшийся карантину, уже полностью выздоровел и вернулся на родину.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, в Китае от него скончались девять заболевших, подтверждено 440 случаев заражения.