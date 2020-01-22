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В Таиланде выявлен первый зараженный коронавирусом местный житель
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РИА Новости

В Таиланде выявлен первый зараженный коронавирусом местный житель

11:59 22.01.2020
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© Фото : Александр АндреевБангла Роуд, Пхукет, Таиланд
Бангла Роуд, Пхукет, Таиланд
© Фото : Александр Андреев
БАНГКОК, 22 янв – РИА Новости. Министерство здравоохранения Таиланда подтвердило в среду первый случай заражения гражданина страны новым коронавирусом.
Зараженной коронавирусом оказалась 73-летняя женщина, вернувшаяся в Таиланд перед Новым годом из поездки в китайский город Ухань, сообщило ведомство на своей странице в соцсети.
Ранее говорилось о нахождении в Таиланде трех носителей коронавируса, граждан Китая, которые были помещены в карантин сразу по прибытии в страну, после того, как медицинский контроль в аэропортах обнаружил у них симптомы заболевания.
В среду минздрав Таиланда сообщил, что один из китайских пациентов, первым подвергшийся карантину, уже полностью выздоровел и вернулся на родину.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Согласно последним данным, в Китае от него скончались девять заболевших, подтверждено 440 случаев заражения.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку, также существует вероятность его мутации.
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