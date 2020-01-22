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2020-01-22T09:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563707131.html
На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21
https://cdn24.img.ria.ru/images/154917/95/1549179552_0:172:3099:1915_1036x0_80_0_0_34cacea599f546d6b629a82946161da4.jpg
РИА Новости

На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21

09:14 22.01.2020
15638
© РИА Новости / Сергей МамонтовЦех сборки самолета МС-21-300
Цех сборки самолета МС-21-300
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Цех сборки самолета МС-21-300 . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства "ОДК – Пермские моторы". Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации "Ростех", - сказали в пресс-службе.
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Уточняется, что на первом этапе эти моторы переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.
"Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году", - добавили в пресс-службе.
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ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
1 июня 2017, 18:00
Пассажирские самолёты нового поколения МС-21
19101032
Обсудить 8
Иркутский авиационный заводМС-21Пермские моторыИркут (корпорация)Экономика
Популярные комментарии
Китайский аналог самолёта стоит ровно в 2 раза дешевле и они не замечены с регулярными авиакатастрофами. Так что будут вынуждать покупать росавиакомпании эти дорогие самолёты, остальные не купят или дешевле себестоимости и за другие подношения
22 января, 09:18
КМКостя Магомедов
1000344
Замечательно. Поздравляем! Бог в помощь в успешных испытаниях и в идеальных полётах наших МС-21.
22 января, 09:25
lyuda.terenteva.55
4000000
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