На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства "ОДК – Пермские моторы". Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации "Ростех", - сказали в пресс-службе.
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Уточняется, что на первом этапе эти моторы переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.
"Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году", - добавили в пресс-службе.
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ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.
МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".
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