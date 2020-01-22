На Иркутский авиазавод доставили первые двигатели ПД-14 для МС-21

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Первые двигатели ПД-14 поставлены на Первые двигатели ПД-14 поставлены на Иркутский авиазавод для установки на самолет МС-21 , сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации " Ростех ".

"На Иркутский авиационный завод доставлены первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства "ОДК – Пермские моторы". Двигатели будут впервые установлены на среднемагистральный авиалайнер МС-21, который создается в кооперации холдингов госкорпорации "Ростех", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что на первом этапе эти моторы переданы на участок досборки двигательных установок, а после процедуры входного контроля начнется установка ПД-14 на самолет, сборка которого уже идет на заводе.

"Первый полет МС-21 с новыми российскими двигателями в рамках летных испытаний ожидается в этом году", - добавили в пресс-службе.

ПД-14 – первый с 1980-х годов полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, разработанный с учетом международных норм и требований. Двигатель тягой 14 тонн создавался с применением новейших технологий и материалов, обеспечивающих современные эксплуатационные характеристики и высокий уровень экологичности.