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Крушение пассажирского самолета в Алма-Ате
Крушение самолета в Алма-Ате
2020-01-22T09:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563707075.html
Около 300 человек допросили по делу об авиакатастрофе в Алма-Ате
https://cdn24.img.ria.ru/images/156292/76/1562927656_0:272:3072:2000_1036x0_80_0_0_2a883e34eb03983ca2784811005c82da.jpg
РИА Новости

Около 300 человек допросили по делу об авиакатастрофе в Алма-Ате

09:14 22.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты / Перейти в фотобанкСотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
© РИА Новости / Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
Перейти в фотобанк
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
НУР-СУЛТАН, 22 янв - РИА Новости. Порядка 300 человек допросили в ходе расследования дела о крушении самолета близ Алма-Аты, сообщил в среду заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.
Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.
Сотрудники спасательной службы и полиции работают на месте крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
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У Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, нашли нарушения
"Уголовное дело есть по факту (происшествия - ред.), будет проводиться всестороннее расследование, которое исследует все обстоятельства, которые, возможно, привели к этим трагическим последствиям. Следственный допрос провели с 300 человек", - сказал Ахметжанов журналистам.
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Крушение самолета в Алма-АтеBek AirАлма-АтаКазахстанВ мире
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