Около 300 человек допросили по делу об авиакатастрофе в Алма-Ате

НУР-СУЛТАН, 22 янв - РИА Новости. Порядка 300 человек допросили в ходе расследования дела о крушении самолета близ Алма-Аты, сообщил в среду заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.
Выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан самолет Bek Air, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, 27 декабря 2019 года при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69. Полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены. По предварительным данным, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК совместно с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании.
"Уголовное дело есть по факту (происшествия - ред.), будет проводиться всестороннее расследование, которое исследует все обстоятельства, которые, возможно, привели к этим трагическим последствиям. Следственный допрос провели с 300 человек", - сказал Ахметжанов журналистам.