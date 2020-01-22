Около 300 человек допросили по делу об авиакатастрофе в Алма-Ате

"Уголовное дело есть по факту (происшествия - ред.), будет проводиться всестороннее расследование, которое исследует все обстоятельства, которые, возможно, привели к этим трагическим последствиям. Следственный допрос провели с 300 человек", - сказал Ахметжанов журналистам.