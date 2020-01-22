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Религия и мировоззрение
2020-01-22T07:39+0300
https://ria.ru/20200122/1563704833.html
Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле
https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_74cd8911d197fdffeb2dae68f072cb26.jpg
РИА Новости

Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле

07:39 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
Ранее газета "Собеседник" написала о том, что в собственности архиерея есть как минимум два автомобиля Mercedes-Benz.
"Приписанные мне "как минимум два "Мерседеса" существуют только в воображении некоторых журналистов. В действительности же у меня есть автомобиль Genesis 2016 года, на котором я езжу. И еще есть Audi, 2010 года, на которой я ездил раньше", - сказал митрополит.
"Кто найдет у меня "Мерседес", тому я его подарю", - добавил он.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
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Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионОтдел внешних церковных связей Московского Патриархата
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