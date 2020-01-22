Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле

"Приписанные мне "как минимум два "Мерседеса" существуют только в воображении некоторых журналистов. В действительности же у меня есть автомобиль Genesis 2016 года, на котором я езжу. И еще есть Audi, 2010 года, на которой я ездил раньше", - сказал митрополит.