Митрополит Иларион рассказал, на какой машине он ездит на самом деле

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью РИА Новости сообщил, что ездит на автомобиле Genesis 2016 года выпуска и что "Мерседесом" он не располагает.
Ранее газета "Собеседник" написала о том, что в собственности архиерея есть как минимум два автомобиля Mercedes-Benz.
"Приписанные мне "как минимум два "Мерседеса" существуют только в воображении некоторых журналистов. В действительности же у меня есть автомобиль Genesis 2016 года, на котором я езжу. И еще есть Audi, 2010 года, на которой я ездил раньше", - сказал митрополит.
"Кто найдет у меня "Мерседес", тому я его подарю", - добавил он.