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Формирование нового правительства
2020-01-22T07:17+0300
https://ria.ru/20200122/1563704536.html
В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова
https://cdn22.img.ria.ru/images/154761/10/1547611012_0:225:2843:1824_1036x0_80_0_0_372fc59c0311824d3fd990d3ca1b4ae1.jpg
РИА Новости

В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова

07:17 22.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСергей Кравцов
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Опыт работы и достижения, которые есть у Сергея Кравцова, назначенного министром просвещения РФ, соответствуют посту министра, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Ранее президент России Владимир Путин назначил главу Рособрнадзора Кравцова министром просвещения РФ. В правительстве Дмитрия Медведева эту должность занимала Ольга Васильева.
ергей Кравцов
Вчера, 22:13
Биография Сергея Кравцова
"Я думаю, что кандидатура достойная, и хочется надеяться на то, что все-таки наше образование наконец-то вернется к своим истокам, и что мы постепенно будем восстанавливать лучшие традиции, которые были в советской системе образования", - сказала Волынец РИА Новости.
Она отметила, что Кравцов - это человек, "который глубоко в теме, который знает хорошо обо всех вопросах, которые являются наиболее актуальными, наиболее болезненными". Родители школьников, по словам Волынец, ждут от него решений по глобальной реформе образовательной системы и приведению ее в соответствие с требованиями и вызовами.
"Я думаю, что, может быть, для кого-то и неожиданно было это назначение… Из тех достижений, которые были сделаны ранее, тот опыт, который есть у этого человека, вполне соответствует занимаемой должности. Мы поддерживаем", - резюмировала глава НРК.
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Формирование нового правительстваИрина ВолынецСергей КравцовОбщество
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