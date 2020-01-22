В Национальном родительском комитете оценили назначение Кравцова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Опыт работы и достижения, которые есть у Опыт работы и достижения, которые есть у Сергея Кравцова , назначенного министром просвещения РФ, соответствуют посту министра, считает глава Национального родительского комитета Ирина Волынец

Ранее президент России Владимир Путин назначил главу Рособрнадзора Кравцова министром просвещения РФ. В правительстве Дмитрия Медведева эту должность занимала Ольга Васильева.

"Я думаю, что кандидатура достойная, и хочется надеяться на то, что все-таки наше образование наконец-то вернется к своим истокам, и что мы постепенно будем восстанавливать лучшие традиции, которые были в советской системе образования", - сказала Волынец РИА Новости.

Она отметила, что Кравцов - это человек, "который глубоко в теме, который знает хорошо обо всех вопросах, которые являются наиболее актуальными, наиболее болезненными". Родители школьников, по словам Волынец, ждут от него решений по глобальной реформе образовательной системы и приведению ее в соответствие с требованиями и вызовами.