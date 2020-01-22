Назван самый популярный иностранный политик у россиян

По словам Федорова, такое восприятие у жителей России наблюдается не первый раз. Ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев , однако последний "несколько отошел в тень", добавил глава ВЦИОМ.

Популярность белорусского лидера он объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная.

"Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране", — подчеркнул Федоров.