Назван самый популярный иностранный политик у россиян

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
По словам Федорова, такое восприятие у жителей России наблюдается не первый раз. Ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний "несколько отошел в тень", добавил глава ВЦИОМ.
Популярность белорусского лидера он объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная.
"Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране", — подчеркнул Федоров.
Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.