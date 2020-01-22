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Союзное государство
2020-01-22T05:32+0300
https://ria.ru/20200122/1563703701.html
Назван самый популярный иностранный политик у россиян
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РИА Новости

Назван самый популярный иностранный политик у россиян

05:32 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
По словам Федорова, такое восприятие у жителей России наблюдается не первый раз. Ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний "несколько отошел в тень", добавил глава ВЦИОМ.
Популярность белорусского лидера он объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная.
"Во-вторых, он воспринимается как настоящий рачительный хозяин, как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране", — подчеркнул Федоров.
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Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.
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Союзное государствоНурсултан НазарбаевАлександр ЛукашенкоВЦИОМВалерий ФедоровБелоруссияРоссияКазахстанВ мире
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