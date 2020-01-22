В Китае новым типом коронавируса заразились уже 324 человека

Согласно последней статистике, 270 случаев выявлено в провинции Хубэй, десять – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, шесть – в Шанхае, пять в провинции Чжэцзян, по два в городе Тяньцзинь, провинциях Сычуань, Цзянсу, Аньхой, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, пять – в Чунцине, по одному в провинциях Хэнань, Хунань, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуйчжоу, Юньнань, в Нинся-Хуэйском автономном районе и на Тайване. Шесть человек умерли.