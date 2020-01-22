В Китае новым типом коронавируса заразились уже 324 человека

ПЕКИН, 22 янв — РИА Новости. Число людей, инфицированных новым типом коронавируса в Китае, достигло 324, говорится в заявлении государственного комитета здравоохранения.
"По состоянию на 07.00 (02.00 мск) 22 января, в 14 провинциях и городах страны зарегистрировано 324 случая заражения", — сообщили власти.
Согласно последней статистике, 270 случаев выявлено в провинции Хубэй, десять – в Пекине, 17 в провинции Гуандун, шесть – в Шанхае, пять в провинции Чжэцзян, по два в городе Тяньцзинь, провинциях Сычуань, Цзянсу, Аньхой, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе, пять – в Чунцине, по одному в провинциях Хэнань, Хунань, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуйчжоу, Юньнань, в Нинся-Хуэйском автономном районе и на Тайване. Шесть человек умерли.
Новый вирус
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился и за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии.
Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.