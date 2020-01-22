Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские ученые полагают, что проекты создания полностью многоразовых космических ракет-носителей, таких как Big Falcon Rocket (BFR) и New Glenn, окупятся за три-пять лет при условии, что ракеты будут выполнять более 20 повторных пусков в год, сообщается в сборнике тезисов "Королёвских чтений".
Сейчас в мире нет полностью многоразовых космических ракет. У ракет Falcon 9 компании SpaceX и New Shepard компании Blue Origin после выполнения задачи на Землю возвращается первая ступень для повторного использования. При этом наибольшее количество повторных применений для одной первой ступени у SpaceX составляет четыре раза, у Blue Origin - шесть раз.
В своих расчетах ученые МГТУ имени Баумана и специалисты НПО машиностроения использовали данные по создаваемым в США полностью многоразовым космическим ракетам BFR компании SpaceX и New Glenn компании Blue Origin.
"Как показывают результаты моделирования, при числе повторных запусков более 20 и стоимости выведения 1 килограмма полезного груза на орбиту Земли порядка 1000 долларов, окупаемость инвестиционных проектов может составить три-пять лет, что приемлемо для частного капитала", - говорится в тезисах доклада.
Ученые подсчитали, что при 20 повторных стартах ракеты BFR в год затраты на пуск снизятся с 120,2 миллиона до 58,7 миллиона долларов через 21 год инвестиционного проекта, при этом существенное сокращение затрат происходит за первые пять лет - на 41,5 миллиона долларов (на 34,5%). Аналогичные показатели, по расчетам ученых, будут для ракеты New Glenn: при 20 повторных стартах в год затраты на пуск снизятся с 40,6 миллиона до 19,9 миллиона долларов через 21 год, существенное сокращение затрат за первые пять лет будет составлять 14 миллионов долларов (на 34,5%).
"Использование многоразовых ракет-носителей позволяет существенно снизить затраты на запуск. Ракеты-носители BFR и New Glenn изначально имеют преимущество перед остальными ракетами-носителями тяжелого класса ("Ангара", Ariane, SLS, Vulcan), поскольку проектируются многоразовыми", - отмечается в тезисах.
В сверхтяжелой ракете BFR роль второй ступени выполняет многоразовый корабль Starship, предназначенный для полетов на Марс и других межпланетных миссий.
Сорок четвертые академические чтения по космонавтике, посвященные памяти главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва, пройдут в Москве в период с 28 по 31 января.
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