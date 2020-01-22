Ученые из России прокомментировали проект ракеты BFR разработки Маска

"Как показывают результаты моделирования, при числе повторных запусков более 20 и стоимости выведения 1 килограмма полезного груза на орбиту Земли порядка 1000 долларов, окупаемость инвестиционных проектов может составить три-пять лет, что приемлемо для частного капитала", - говорится в тезисах доклада.

Ученые подсчитали, что при 20 повторных стартах ракеты BFR в год затраты на пуск снизятся с 120,2 миллиона до 58,7 миллиона долларов через 21 год инвестиционного проекта, при этом существенное сокращение затрат происходит за первые пять лет - на 41,5 миллиона долларов (на 34,5%). Аналогичные показатели, по расчетам ученых, будут для ракеты New Glenn: при 20 повторных стартах в год затраты на пуск снизятся с 40,6 миллиона до 19,9 миллиона долларов через 21 год, существенное сокращение затрат за первые пять лет будет составлять 14 миллионов долларов (на 34,5%).