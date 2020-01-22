Онищенко рассказал об угрозе распространения коронавируса в России

"25 января Китай начнет праздновать свой Новый год, праздник продлится до 1 февраля. И я думаю, что первого числа ситуация изменится не в лучшую сторону – возможен рост, потому что все перемешаются. Это касается и России, потому что на Дальнем Востоке много китайцев, которые постоянно работают у нас: они все уедут туда, а потом приедут назад", – рассказал Онищенко.