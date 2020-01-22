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На Украине представили первый разведывательный беспилотник
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РИА Новости

На Украине представили первый разведывательный беспилотник

02:25 22.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание ГК "Укроборонпром" в Киеве
Здание ГК Укроборонпром в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание ГК "Укроборонпром" в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Государственный концерн "Укроборонпром" представил первый квадрокоптер отечественного производства для разведывательных операций, сообщила пресс-служба госконцерна.
"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 килограммов. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей", - говорится в сообщении.
По данным госконцерна, время развертывания комплекса составляет до двух минут при условии подготовки операторов. Беспилотник за 3 секунды набирает высоту 100 метров, управляется без ограничений при скорости ветра 20 метров в секунду (тропический шторм) и имеет две камеры - цифровую и аналоговую. "Берегиня", в отличие от квадрокоптеров для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от (обнаружения) специализированным оборудованием", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что БПЛА разработан по запросу от Министерства обороны в марте 2019 года ОАО "Меридиан" имени С.П. Королева, входящим в состав "Укроборонпрома".
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