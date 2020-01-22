Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совфед в среду проведет первое заседание в рамках весенней сессии: сенаторы рассмотрят поправки в Налоговый, Жилищный кодексы и в закон об обязательном медстраховании, а в рамках "правительственного часа" выступит министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

В среду члены Совета Федерации рассмотрят изменения в Налоговый кодекс из-за принятия закона о расширении территории эксперимента по установлению налога на профессиональный доход, а также в Жилищный кодекс в части управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности.

В повестке дня - ратификация соглашения с правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза.

На "правительственном часе" Козлов расскажет о приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.

Обсудят сенаторы и проект обращения Совета Федерации к правительству РФ по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Документ подготовлен во исполнение протокольного поручения Совета Федерации.