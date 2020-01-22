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Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы
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РИА Новости

Совфед откроет сессию рассмотрением поправок в кодексы

01:48 22.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совфед в среду проведет первое заседание в рамках весенней сессии: сенаторы рассмотрят поправки в Налоговый, Жилищный кодексы и в закон об обязательном медстраховании, а в рамках "правительственного часа" выступит министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
В среду члены Совета Федерации рассмотрят изменения в Налоговый кодекс из-за принятия закона о расширении территории эксперимента по установлению налога на профессиональный доход, а также в Жилищный кодекс в части управления многоквартирными домами, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
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В повестке дня - ратификация соглашения с правительством Анголы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, дополнительного протокола к уставу Всемирного почтового союза.
На "правительственном часе" Козлов расскажет о приоритетных направлениях социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Вчера, 21:02Формирование нового правительства
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Обсудят сенаторы и проект обращения Совета Федерации к правительству РФ по вопросу установления единой отраслевой системы оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций. Документ подготовлен во исполнение протокольного поручения Совета Федерации.
Как отметили в комитете по образованию, доля должностных окладов в структуре средней заработной платы учителей в 64 регионах не достигает 30%, что не способствует притоку молодых кадров в школу, в том числе в отдаленной сельской местности.
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Совет Федерации РФМинистерство развития Дальнего Востока РФ (Минвостокразвития)Александр КозловРоссияАнголаПолитика
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