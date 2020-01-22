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Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января
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РИА Новости

Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января

01:22 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 22 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что надеется, что Объединенная военная комиссия по Ливии "5+5" соберется 28 января.
В данный момент, по его словам, идет работа между экономистами противоборствующих сторон в контексте подготовки экономической реформы в Ливии.
"Эта работа продолжится в виде Объединенного военного комитета с пятью представителями с каждой стороны. И мы надеемся, что он (комитет) сможет провести первую встречу в (следующий - ред.) вторник", - сказал Гутерреш.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета Безопасности ООН, и призвали не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Первый шаг в сфере безопасности предполагает создание в Ливии Объединенной военной комиссии "5+5," которая будет состоять из "регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".
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