Генсек ООН надеется, что военная комиссия по Ливии соберется 28 января

"Эта работа продолжится в виде Объединенного военного комитета с пятью представителями с каждой стороны. И мы надеемся, что он (комитет) сможет провести первую встречу в (следующий - ред.) вторник", - сказал Гутерреш.

По итогам конференции был принят документ. Лидеры стран-участниц подтвердили приверженность невмешательству во внутреннюю политику Ливии, параллельно отметив ведущую роль ООН в урегулировании конфликта в стране. Участники конференции заявили о "безоговорочном и полном" уважении эмбарго на поставку вооружений в эту страну, которое было введено ранее решением Совета Безопасности ООН, и призвали не предпринимать действия, идущие вразрез с этим режимом, в том числе путем рекрутирования наемников. Первый шаг в сфере безопасности предполагает создание в Ливии Объединенной военной комиссии "5+5," которая будет состоять из "регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН".