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Формирование нового правительства
2020-01-22T01:31+0300
https://ria.ru/20200122/1563701373.html
Эксперты оценили назначение Мурашко на пост главы Минздрава
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РИА Новости

Эксперты оценили назначение Мурашко на пост главы Минздрава

00:50 22.01.2020 (обновлено: 01:31 22.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Назначенный министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на посту руководителя Росздравнадзора зарекомендовал себя хорошо, он прекрасно знает медицину, поэтому можно рассчитывать, что с работой министра он справится, считают опрошенные РИА Новости медики.
Мурашко во вторник был назначен на пост министра здравоохранения РФ, ранее он занимался должность руководителя Росздравнадзора.
Академик РАН Амиран Ревишвили возглавляющий центр хирургии имени Вишневского", заявил, что Мурашко на должности руководителя Росздравнадзора показал себя "с самой наилучшей стороны".
"Человек, который смотрит на перспективу, требует строгого соблюдения дисциплины, очень концептуальный человек. Знает всю медицину. Он врач по профессии, плюс он занимался контролем работы всех медучреждений в стране", - рассказал Ревишвили.
Он уточнил, что Мурашко очень хорошо знаком и с проблемами, и с достижениями в медицине, является очень сильным и мощным руководителем.
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Позитивно оценил работу ведомства, которым руководил Мурашко, и руководитель отделения трансплантации органов детям Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаил Каабак.
"У меня самые позитивные остались впечатления от совместной работы с его сотрудниками. Как вы понимаете, деятельность Росздравнадзора - это разбор конфликтных ситуаций и исправление ошибок, но мне с ними работать понравилось, подход конструктивный, стремление не наказать кого-то, а найти выход, подсказать, помочь, наладить работу. Я надеюсь, что такой подход сотрудников Росздравнадзора отражает личность Михаила Альбертовича",- отметил трансплантолог.
Он выразил надежду, что Мурашко справится с работой министра.
Согласен с этим и главный внештатный специалист Минздрава России по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор Евгений Воронин.
"Мы с Росздравнадзором очень тесно взаимодействуем по работе в регионах по ВИЧ-инфекции, все наши тесные взаимодействия приносят соответствующий результат... Я позитивно оцениваю (назначение), опыт нашей работы показывает, что вместе мы добиваемся очень хороших результатов",- отметил он.
Также Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Мантуров, Владимир Колокольцев, Антон Силуанов, Дмитрий Патрушев, Александр Новак сохранили министерские посты, которые они занимали в составе предыдущего правительства.
Михаил Мурашко
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Формирование нового правительстваМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФРоссияПолитика
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