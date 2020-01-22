В Госдуме обсудят дату рассмотрения проекта о поправке в Конституцию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Совет Госдумы на заседании в среду обсудит дату рассмотрения нижней палатой парламента в первом чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ

Предлагаемые поправки президент озвучил в послании Федеральному собранию 15 января. В понедельник законопроект был внесен на рассмотрение Думы.

На заседании во вторник профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. По словам главы комитета Крашенинникова, Госдуме предложат рассмотреть инициативу на пленарном заседании в четверг, 23 января, в 10 утра.

Второе чтение законопроекта, по словам парламентария, может пройти в середине февраля. Также Крашенинников отмечал, что поправки ко второму чтению к законопроекту будут принимать в течение двух недель после принятия документа в первом чтении.

В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.

Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.

В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.