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В Госдуме обсудят дату рассмотрения проекта о поправке в Конституцию
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РИА Новости

В Госдуме обсудят дату рассмотрения проекта о поправке в Конституцию

00:17 22.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Совет Госдумы на заседании в среду обсудит дату рассмотрения нижней палатой парламента в первом чтении президентского законопроекта о поправке в Конституцию РФ.
Предлагаемые поправки президент озвучил в послании Федеральному собранию 15 января. В понедельник законопроект был внесен на рассмотрение Думы.
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На заседании во вторник профильный комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении. По словам главы комитета Крашенинникова, Госдуме предложат рассмотреть инициативу на пленарном заседании в четверг, 23 января, в 10 утра.
Второе чтение законопроекта, по словам парламентария, может пройти в середине февраля. Также Крашенинников отмечал, что поправки ко второму чтению к законопроекту будут принимать в течение двух недель после принятия документа в первом чтении.
В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух сроках подряд для президента России.
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Часть предложений касается полномочий Государственной думы и Совета Федерации: нижняя палата получит право утверждать кандидатуры премьер-министра, его заместителей и министров. Утверждение кандидатур на посты министров иностранных и внутренних дел, обороны, по чрезвычайным ситуациям и юстиции предлагается после консультаций с Совфедом. Также, согласно законопроекту, верхняя палата по представлению главы государства будет назначать и освобождать от должности генпрокурора и его заместителей, а также прекращать полномочия глав Конституционного и Верховного судов, их заместителей и судей.
В том числе законопроектом предлагается закрепить в конституции регулярную индексацию пенсий в России, а также минимальный размер оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
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Конституция РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитика
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