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2020-01-22T12:07+0300
https://ria.ru/20200122/1563687629.html
Томские ученые изобрели робота, который будет ремонтировать трубы
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РИА Новости

Томские ученые изобрели робота, который будет ремонтировать трубы

08:00 22.01.2020 (обновлено: 12:07 22.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийТрубы на территории завода по производству сжиженного природного газа в посёлке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
Трубы на территории завода по производству сжиженного природного газа в посёлке Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ученые Томского государственного университета разработали не имеющего аналогов робота, который способен диагностировать и ремонтировать трубы и газопроводы. Основной областью применения для изобретения станет нефтегазовый сектор. Однако, как пояснили РИА Новости в пресс-службе вуза, инновационная разработка может применяться и в других отраслях – в ЖКХ, кораблестроении и даже на МКС.
Один из авторов разработки профессор ФИТ ТГУ Владимир Сырямкин уточнил, что в отличие от традиционных средств диагностики труб в нефтегазовом секторе(которые передвигаются внутри трубы) томский робот передвигается по поверхности трубы. Также он способен перемещаться по горизонтальным и вертикальным трубам, а еще определять местоположение дефектов и устранять их.
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В работе устройству помогают датчики и искусственный интеллект.
В процессе диагностики робот получает информацию с различных датчиков (ультразвукового, инфракрасного и т.д.), таким образом он определяет дефекты разного характера – трещины, пробоины и другие. Робототехнический комплекс выполнен на основе нейронечетких алгоритмов и работает подобно нейронам, которые быстро накапливают новый опыт и приспосабливают его к ситуации", – приводит слова Владимира Сырямкина официальный сайт ТГУ.
Кроме того, робот способен не только диагностировать проблемы, но и устранять некоторые из них. Разработка снабжена небольшой емкостью, которая заполняется тем же материалом, из которого сделана труба. Таким образом, робот сразу же может провести мелкие ремонтные работы.
"Робот снабжен двумя двигателями, но при необходимости их количество может быть увеличено. Если традиционные устройства ограничены размером трубы, для нового робототехнического комплекса диаметр не имеет значения", – рассказал Владимир Сырямкин.
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Новое устройство может работать как под управлением оператора, так и самостоятельно. В ближайших планах томских ученых презентация еще двух изобретений: робот-колесо, который передвигается не только по твердой поверхности, но и по воде и воздуху, и робот на гусеничном ходу. Все три робота смогут обмениваться получаемой информацией и будут дополнять функционал друг друга.
Как сообщили в пресс-службе ТГУ пока точная дата начала массового внедрения разработки на трубопроводы неизвестна, так как на данный момент вуз работает над поиском промышленного партнера для запуска производства робота.
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