Юрий Башмет в день рождения откроет фестиваль в Москве

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет на концерте "Классика и Рок" в Сочи

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Зимний международный фестиваль искусств под управлением Юрия Башмета откроется в день рождения маэстро гала-концертом "Арт-манифест Юрия Башмета", программа которого держится в секрете, сообщил на пресс-конференции во вторник генеральный директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко.

Зимний международный фестиваль искусств впервые пройдет в Москве с 24 января по 10 февраля. Музыканты и актеры объединятся, чтобы представить разнообразную программу на восьми площадках города, в том числе в "Зарядье", "Геликон-опере", Доме музыки. Фестиваль откроется в день рождения Башмета большим гала-концертом в Концертном зале имени Чайковского.

"Традиционно будут мировые премьеры музыкальные... Очень необычным обещает быть открытие 24 января, мы программу долго держим в секрете. Это будет очень особенный вечер с сюрпризами, но он будет отличаться от того, что мы делали обычно на день рождения Юрия Абрамовича. Он не грустный, но мы пытаемся сделать вечер глубоким, через музыку, и слово мы хотим передать некие личностные смыслы передать", — сказал Гринченко.

По словам Башмета, он любит отмечать день рождения на сцене, для него это лучший способ провести этот праздник.

Зимний фестиваль искусств существует с 2008 года, традиционно он проходит в Сочи. "Идея провести фестиваль в Москве раньше мне не приходила, но я понял, что пора показать в любимом городе то, что знает вся страна. В Сочи все происходит централизовано, а в Москве — на разных площадках", — пояснил Башмет.

В Московском международном доме музыки 28 января покажут оперу "Евгений Онегин" в авторской версии Башмета, в которой стихи чередуются с лучшими музыкальными фрагментами знаменитой оперы. Чтецами выступят Константин Хабенский и Ольга Литвинова. Спектакль "Не покидай свою планету" по "Маленькому принцу" Экзюпери представят на сцене "Современника" 31 января и 1 февраля.

Также посетителей фестиваля ожидают показы музыкально-драматической постановки "Фантастическая Кармен", мировая премьера хоровой оперы Александра Чайковского в авторском прочтении Юрия Башмета, Михаила Дурненкова и Павла Сафонова "Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском", постановка "Ван Гог. Письма к брату" 8 февраля на сцене концертного зала "Зарядье". В роли чтеца выступит Евгений Миронов.

Закроется фестиваль гала-концертом в Большом зале консерватории в Москве. В программе прозвучат произведения композиторов из разных стран, написанных по заказу маэстро. Два сочинения были написаны специально для этого концерта: Helios - для ударных инструментов и симфонического оркестра Валерия Воронова, и "Мираж" - для альта и симфонического оркестра Кузьмы Бодрова.