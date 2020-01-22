Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Брянский ресторан разрекламировал "ноу-хау" — кальян с несколькими живыми черепахами внутри. Жуткое видео появилось на странице заведения в инстаграме. На кадрах видно, что кальян состоит из двух емкостей разного размера и с виду напоминает медузу — в честь нее, впрочем, его и назвали. Владелец кафе заверяет: животные в этот момент находились в колбе, наполненной чистой водой, а дым пропускался через другую, которая была над черепахами и никак с ними не соприкасалась. Однако посетителей подобная "услуга" возмутила. Теперь зоозащитники требуют привлечь руководство заведения к ответственности. Историей уже заинтересовалась и прокуратура.

Волна гнева

Все произошло 18 января. Скандальное видео опубликовали в "сториз", и оно должно было исчезнуть из публичного доступа через 24 часа. Но зоозащитники сохранили запись и распространили ее в соцсетях.

Кстати, черепахи не единственные пострадавшие, у заведения есть также кальян со змеями. Аквакальян — так называется эта позиция в меню. Удовольствие не из дешевых: покурить таким образом стоит восемь тысяч рублей. Что интересно, на фотографии из меню внутри "Медузы" не черепахи и змеи, а рыбы.

Многие в Сети, увидев подобное, не сдерживали эмоций. "Любое ограничение свободы животного в пользу своих фантазий и прихоти — криминал!" "Все это — очередной маркетинговый ход!" "Черепахи должны находиться в спокойном состоянии. Без музыки, которая гремит, и ярких вспышек света. Это ведь стресс для любого животного!"

Возмущенных людей поддержал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. На своей странице в инстаграме он рассказал, что начал рабочую неделю с разбора жалоб на брянское кафе. "Как может прийти в голову заказать себе такое, я, честно говоря, не представляю. Я уже не говорю про гуманность и про то, каково там черепахам", — недоумевает парламентарий.

Как сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве, брянский природоохранный прокурор организовал проверку. Ее результаты станут известны после 1 февраля.

После волны возмущения администратор заведения от имени коллектива в том же аккаунте в соцсети извинился за то, что они "каким-либо образом могли обидеть людей, которые увидели паровой кальян на аквариуме с живыми черепахами".

Спецзаказ

Мы связались с Дмитрием Свиридовым, тем самым администратором. Он утверждает, что подача курительной смеси с черепахами — единичный случай, раньше, дескать, в заведении подобное не предлагали.

"Вечером 18 января наш постоянный гость, который проживает не в Брянске, заказал такой кальян. К слову, он часто бывает в Европе и сказал, что там подобное не вызывает шок. Я был в командировке недавно: в Чехии, Австрии, Вене. Сам наглядно в этом убедился, — оправдывается Дмитрий. — То есть это не какое-то ноу-хау. Это даже для России не новшество. В элитных московских заведениях стоят такие же "Медузы" с животными, но набросились все почему-то на нас".

По словам Свиридова, "Медуза" в их меню была и до этого, только без черепах. "Ее подают с безвредными красителями, аромомаслами. Кроме того, внутри есть двигатель, формирующий пузыри. То есть мы буквально создавали эффект медузы. Одна колба стоит почти две тысячи евро. А у нас их две. Это если не брать в расчет траты на шланги, мундштук из хрустального изделия и прочее. Вот почему услуга такая дорогая. Эти колбы мы не на каком-нибудь рынке купили. Они лицензированные, у каждой — свой паспорт. Делали по специальному заказу. Они застрахованы", — делится подробностями администратор.

Собеседник уточняет, что за день до "злополучного заказа" у него состоялся разговор с постоянным гостем. "Он спросил, почему у нас есть дорогостоящий кальян, но подаем его не так, как за рубежом (то есть с живыми существами), где это пользуется популярностью. Признаю, меня это заинтересовало. Я и ответил: "Приезжай в субботу, мы тебя удивим". Потом я привез личный аквариум с четырьмя черепахами и поместил в большую емкость, в которой была вода. Чуть выше — маленькая колба, ее содержимое никак животных не задевает. То есть дым не шел через воду, в которой плавали черепахи! Они были в чистой воде".

Свиридов заверяет, что своих черепах содержит по всем правилам: "Есть специальная лампа, стоит аквариумный воздушный компрессор, корма покупаю регулярно, чищу аквариум".

И добавляет, что пресмыкающиеся были в колбе "от силы минут двадцать". А информация о том, что кальяны подавали с живыми существами и раньше, "да еще и со змеей и рыбами, — ложная". "Все черепахи в норме, аквариум вернул домой".

Собеседник жалуется на то, что теперь получает тысячи гневных сообщений: "Поступают угрозы, люди желают мне и всем членам моей семьи смерти. Моя бабушка узнала обо всем из телевизора — повысилось давление, вызывали скорую! Почему нас не хотят услышать? Мы не занимались живодерством и никому не желаем зла!" — твердит администратор.

В конце разговора он добавляет, что "Медузу" из меню не исключат. И обещает, что впредь в колбах живых существ не будет. "Мы поняли, что нашему народу это не понравилось", — заключил Свиридов.

Вне закона

Могут ли привлечь руководство ресторана к уголовной ответственности за "жестокое обращение с животными"? С этим вопросом мы обратились к председателю Альянса защитников животных Юрию Корецких.

"В случившемся нужно разобраться детально. Если через воду с черепахами пропускался дым от кальяна, который отравлял их, то налицо состав преступления по 245-й статье УК, — комментирует Корецких. — Если же этого не было, то есть постановление правительства от 30 декабря 2019 года (оно вступило в силу в январе 2020-го), где говорится, что в местах общественного питания могут использоваться только птицы и рыбы".

"Здесь же мы имеем дело с черепахами. Поэтому постановление нарушено в любом случае. Даже если в заведении, условно, просто стояли бы аквариумы с ними, то с января это уже вне закона", — указывает зоозащитник.

Более того, черепахи были не просто в аквариуме — их подали в кальяне. "В брянском кафе явно не соблюдены все необходимые условия по содержанию. О гуманности и оправдании этого предпринимателя в любом случае и речи нет", — аргументирует эксперт.