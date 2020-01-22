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Культура
2020-01-22T07:09+0300
https://ria.ru/20200122/1563682725.html
Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу
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РИА Новости

Режиссер "Мулан" заявила, что в фильме не будет дракона Мушу

07:09 22.01.2020
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© Фото : Disney 1998Кадр из мульфильма "Мулан"
Кадр из мульфильма Мулан
© Фото : Disney 1998
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Новозеландский режиссер Ники Каро, заявила, что в картине "Мулан", основанной на одноименном мультфильме студии Disney, не будет дракона Мушу, сообщает We got this covered.

"Я думаю, наш фильм должен быть благодарен Мушу за его незаменимость. Мы не будем повторять классику, но в нашей истории есть духовное существо, связанное с предками Мулан, но это не Мушу", — объяснила Каро.

Многие поклонники мультфильма расстроились, когда персонаж не появился в трейлерах.
Зато, по мнению журналистов из издания We got this covered, такой отход от мультфильма, поможет студии и создателям ленты представить что-то свежее и новое, в отличие от других ремейков, например, "Красавицы и чудовища" или "Золушки".
Выход картины в российский прокат запланирован на 26 марта.
Кадр из трейлера к фильму Мулан
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В Сети появился первый тизер фильма "Мулан"
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