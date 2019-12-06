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2019-12-06T16:34+0300
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Зрителей разочаровал новый трейлер фильма "Мулан" без дракона Мушу
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РИА Новости

Зрителей разочаровал новый трейлер фильма "Мулан" без дракона Мушу

13:58 06.12.2019 (обновлено: 16:34 06.12.2019)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Студия Walt Disney опубликовала на YouTube новый трейлер фильма "Мулан", основанного на одноименном мультфильме 1998 года. Видео огорчило пользователей социальной сети, так как они не увидели многих полюбившихся персонажей.
Как и в рисованной картине, молодая девушка Фа Мулан выдает себя за мужчину и отправляется на войну вместо пожилого отца, чтобы защитить Китай от захватчиков.
Однако в фильме не будет песен, танцев, светлячка на удачу, говорящего дракона Мушу, и, вероятно, создатели уберут любовную линию между Мулан и офицером Ли Шангом.
Лента пока больше напоминает серьезную военную драму, что отметили многие зрители.
"А где светлячок и Мушу?"— спросила @Guian Sta. Ana.
"Этот фильм больше похож на боевик от Marvel, чем на диснеевскую сказку", — отметил @BuderItUp.
"Все здесь говорят о говорящем драконе, но я больше всего переживаю за то, что в фильме не будет одной из моих самых любимых историй", — прокомментировала @Bek Faz.
"Где бабушка Мулан? Мне она больше всех нравилась!" — присоединился к обсуждению @Sav P.
Главные роли исполнили Лю Ифэй, Донни Йен, Джет Ли и другие.
Выход картины запланирован на 26 марта 2020 года.
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