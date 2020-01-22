"Кровавое воскресенье" (1905) – принятое в исторической и публицистической литературе название событий 22 января (9 января по старому стилю) в Санкт-Петербурге.

В этот день войска и полиция столицы применили оружие для разгона мирного шествия рабочих, направлявшихся с петицией к царю.

Инициатором демонстрации явилась официально разрешенная организация – "Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга", действовавшая с начала 1904 года под руководством священника Георгия Гапона.

16 января (3 января по старому стилю) члены собрания возглавили забастовку на Путиловском заводе (ныне Кировский завод). Поводом к забастовке стало увольнение четырех рабочих – членов организации. В ответ на отказ администрации решить дело миром, забастовщики выдвинули более широкие требования, включая 8-часовой рабочий день, отмену сверхурочных работ, повышение платы чернорабочим, улучшение санитарного обеспечения и др. Забастовка была поддержана другими столичными предприятиями.

Гапон и его соратники решили привлечь внимание царя к бедам рабочих – вывести массы трудящихся в воскресенье 22 января (9 января по старому стилю) на демонстрацию, прийти к Зимнему дворцу и вручить Николаю II петицию с рабочими требованиями.

В составлении петиции, кроме руководителей отделов "Собрания…", участвовали представители нелегальной либеральной организации "Союз освобождения", социал-демократы и эсеры, которые дополнили ее своими политическими требованиями. Среди них – введение народного представительства (названного учредительным собранием), всеобщего тайного равного голосования, законодательное оформление равенства всех перед законом, объявление политической амнистии, введение гражданских прав и свобод, отделение церкви от государства, установление ответственности правительства перед народным представительством и прекращение русско-японской войны (1904-1905) "по воле народа".

20 января (7 января по старому стилю) министр юстиции Николай Муравьев, получив от Гапона текст петиции, расценил его как попытку ограничить самодержавие.

На совещании у министра внутренних дел Петра Святополк-Мирского было принято решение не пускать рабочих на Дворцовую площадь и не принимать от них никаких петиций. Были приведены в состояние боевой готовности войска Санкт-Петербургского гарнизона, вызваны подкрепления из Петергофа, Пскова и Ревеля (ныне Таллин). Всего в Санкт-Петербурге было сосредоточено около 40 тысяч военных. Войскам был отдан приказ стрелять на поражение, если рабочие попытаются прорваться к Зимнему дворцу.

О принимаемых мерах было доложено Николаю II, выехавшему в Царское Село.

В тот же день в государственных газетах было опубликовано объявление столичного градоначальника Ивана Фуллона о недопущении "сборищ и шествий" рабочих и о возможном применении воинской силы против тех, кто будет в них участвовать.

Утром 22 января (9 января по старому стилю) рабочие и члены их семей (около 140 тысяч человек) с иконами, хоругвями и портретами императора двинулись с окраин столицы к центру города.

По дороге к рабочим присоединились сочувствующие и случайная публика. Участники мирного шествия, не выполнив требований остановиться, были встречены ружейным огнем и кавалерией в различных районах города (у Нарвских ворот, на Шлиссельбургском тракте и др.).

Часть рабочих в одиночку и группами подошла к Дворцовой площади; несколько десятков тысяч человек сконцентрировались на Невском проспекте, улице Гоголя (ныне Малая Морская улица), близ Александровского сада. В середине дня, после неоднократных требований разойтись, стоявшие у Зимнего дворца войска, кавалерия и конные жандармы атаковали собравшихся.

Сведения о числе жертв значительно разнятся: по официальным данным, было убито 200 и ранено 800 человек; по подсчетам различных общественных организаций и политических деятелей, численность убитых и умерших от ран составила от 600 до четырех тысяч человек, а раненых – от 3,4 тысяч до 7,5 тысяч человек.

Убитых полиция хоронила ночью тайно на Преображенском, Митрофаньевском, Успенском и Смоленском кладбищах.

Большевики Васильевского острова распространили листовку, в которой призвали рабочих захватывать оружие и начать вооруженную борьбу с самодержавием. Рабочие захватывали оружейные магазины и склады, разоружали полицию. На Васильевском острове были воздвигнуты первые баррикады.

22 января (9 января по старому стилю) стало началом революции 1905-1907 годов.

Преображенское кладбище было переименовано в Кладбище памяти жертв 9 Января, в 1931 году здесь был открыт памятник погибшим (скульптор Матвей Манизер, архитектор Владимир Витман).