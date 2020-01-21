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Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки
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РИА Новости

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

23:54 21.01.2020 (обновлено: 23:55 21.01.2020)
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает облачный сервис хранения данных iCloud от американской Apple инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.
"Теперь iCloud официально является инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (такие, как WhatsApp), являются частью этой проблемы", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
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Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что пользователи продукции Apple не смогут полностью скрыть резервные копии со своих устройств в облачном сервисе iCloud. По данным издания, компании отказалась от планов дать пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе, поскольку этот шаг может препятствовать расследованиям ФБР.
По данным агентства, более двух лет назад Apple сообщила ФБР о намерении предложить пользователям использовать сквозное шифрование данных, находящихся в iCloud. В этом случае данные пользователя могли бы быть защищены от взломов хакерами, но и сама компания Apple не смогла бы получить к ним доступ и передать властям даже по решению суда. По словам источника агентства, Apple не хотела получить обвинения в защите преступников, поэтому решила отказаться от сквозного шифрования данных iCloud.
В январе Apple столкнулась с обвинениями со стороны ФБР в том, что компания не оказала должной помощи регулятору в расследовании теракта во Флориде в декабре 2019 года. При этом на прошлой неделе Apple отвергла обвинения властей, заявив, что вся необходимая информация была предоставлена своевременно.
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