Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает облачный сервис хранения данных iCloud от американской Apple инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

"Теперь iCloud официально является инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (такие, как WhatsApp), являются частью этой проблемы", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что пользователи продукции Apple не смогут полностью скрыть резервные копии со своих устройств в облачном сервисе iCloud. По данным издания, компании отказалась от планов дать пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе, поскольку этот шаг может препятствовать расследованиям ФБР

По данным агентства, более двух лет назад Apple сообщила ФБР о намерении предложить пользователям использовать сквозное шифрование данных, находящихся в iCloud. В этом случае данные пользователя могли бы быть защищены от взломов хакерами, но и сама компания Apple не смогла бы получить к ним доступ и передать властям даже по решению суда. По словам источника агентства, Apple не хотела получить обвинения в защите преступников, поэтому решила отказаться от сквозного шифрования данных iCloud.