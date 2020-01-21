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На Украине проверили авиакомпанию, чей лайнер разбился в Иране
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РИА Новости

На Украине проверили авиакомпанию, чей лайнер разбился в Иране

23:23 21.01.2020 (обновлено: 23:24 21.01.2020)
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© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Государственная авиационная служба Украины сообщила, что провела внеплановую проверку авиакомпании "Международные авиалинии Украины" после крушения ее самолета близ Тегерана.
"Госавиаслужбой проведена в период с 9 по 11 января этого года внеплановая проверка ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" по приказу Госавиаслужбы от 08.01.2020", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства УНН.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Вчера, 03:44
Иран признал, что попал двумя ракетами в украинский Boeing
Результаты пока не сообщаются, однако в ведомстве объяснили, что проверка проводилась с целью "поддержания уровня безопасности полетов и проведения профилактики авиационных происшествий на авиационном транспорте".
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Видео возможного попадания двух ракет в Boeing
15 января, 07:24
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
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Крушение украинского самолета в ИранеСитуация на УкраинеМеждународные авиалинии УкраиныТегеран (город)ИранВ мире
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