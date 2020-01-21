Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый министр просвещения РФ Сергей Кравцов является современным профессионалом и очень хорошо разбирается в сфере образования, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы, которыми утвердил структуру и персональный состав нового правительства. Должность главы Минпросвещения занял Сергей Кравцов. С 2018 года эту должность занимала Ольга Васильева.
Вчера, 22:13Биография Сергея Кравцова
"С большим уважением отношусь к Сергею Кравцову, он очень хорошо понимает сферу образования, демократичный современный профессионал", - сказал Цветков.
Он отметил, что новый министр разбирается не только в образовательной, но и воспитательной составляющей школьников, а также выразил уверенность, что Кравцов уделит этому особое внимание в новой должности.
"Он настоящий патриот, и образовательной сфере повезло с новым министром", - резюмировал собеседник агентства.
Вчера, 22:24Новое правительство России