Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения

"С большим уважением отношусь к Сергею Кравцову, он очень хорошо понимает сферу образования, демократичный современный профессионал", - сказал Цветков.

Он отметил, что новый министр разбирается не только в образовательной, но и воспитательной составляющей школьников, а также выразил уверенность, что Кравцов уделит этому особое внимание в новой должности.