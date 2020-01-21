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Формирование нового правительства
2020-01-21T22:52+0300
https://ria.ru/20200121/1563699405.html
Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения
https://cdn24.img.ria.ru/images/156369/20/1563692049_0:0:2828:1591_1036x0_80_0_0_61cc0a3179093c543cfb9b2658069424.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал назначение Кравцова главой Минпросвещения

22:52 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Кравцов
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый министр просвещения РФ Сергей Кравцов является современным профессионалом и очень хорошо разбирается в сфере образования, заявил РИА Новости лидер движения "Сильная Россия" Антон Цветков.
Президент России Владимир Путин во вторник подписал указы, которыми утвердил структуру и персональный состав нового правительства. Должность главы Минпросвещения занял Сергей Кравцов. С 2018 года эту должность занимала Ольга Васильева.
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"С большим уважением отношусь к Сергею Кравцову, он очень хорошо понимает сферу образования, демократичный современный профессионал", - сказал Цветков.
Он отметил, что новый министр разбирается не только в образовательной, но и воспитательной составляющей школьников, а также выразил уверенность, что Кравцов уделит этому особое внимание в новой должности.
"Он настоящий патриот, и образовательной сфере повезло с новым министром", - резюмировал собеседник агентства.
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Формирование нового правительстваМинистерство просвещения РоссииАнтон Цветков ("Сильная Россия")Сергей КравцовРоссияОбразование - ОбществоПолитика
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