В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

"В 19.06 21 января КЗС переведен в режим частичного закрытия. Как и минувшей ночью, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 установлены в положение "закрыто". Судопропускное сооружение С-1 не перекрывается", - говорится в сообщении.