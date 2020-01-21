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В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды
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РИА Новости

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

22:45 21.01.2020
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© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкКЗС Санкт-Петербурга
КЗС Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
КЗС Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге частично закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в Неве, сообщает пресс-служба дирекции КЗС.
Решение о частичном закрытии КЗС принято из-за сохранения неблагоприятных погодных явлений, усиления ветра и прогноза о повышении уровня воды в дельте реки Невы до критических значений.
"В 19.06 21 января КЗС переведен в режим частичного закрытия. Как и минувшей ночью, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 установлены в положение "закрыто". Судопропускное сооружение С-1 не перекрывается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером из-за возможного подъема уровня воды в Неве КЗС в Петербурге частично закрыли, затворы полностью открыли во вторник утром.
Бетономешалка в Неве
23 декабря 2019, 12:09
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
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Нева (река)Санкт-ПетербургОбщество
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