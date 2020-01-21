В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы подъема уровня воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге частично закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в Неве, сообщает пресс-служба дирекции КЗС.
Решение о частичном закрытии КЗС принято из-за сохранения неблагоприятных погодных явлений, усиления ветра и прогноза о повышении уровня воды в дельте реки Невы до критических значений.
"В 19.06 21 января КЗС переведен в режим частичного закрытия. Как и минувшей ночью, затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 установлены в положение "закрыто". Судопропускное сооружение С-1 не перекрывается", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в понедельник вечером из-за возможного подъема уровня воды в Неве КЗС в Петербурге частично закрыли, затворы полностью открыли во вторник утром.
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