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Белый дом назвал запрос демократов по импичменту Трампу абсурдом
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РИА Новости

Белый дом назвал запрос демократов по импичменту Трампу абсурдом

22:44 21.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Запрос демократов к юрисконсульту Белого дома Пэту Чиполлоне, который представляет сторону защиты президента США Дональда Трампа в рамках процесса импичмента в сенате, о предоставлении секретных документов по помощи Украине абсурден, с таким заявлением выступил во вторник Белый дом.
Такая кооперация юриста с демократами автоматически лишит его права представлять Трампа в рамках процедуры, объяснил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
"Демократы блефуют – их дела просто не существует, их последний трюк это доказывает. Их идея о том, что адвокат президента должен передавать секретные документы и конфиденциальную информацию – нелепая и подразумевает невозможность представлять интересы президента США в процессе импичмента, что совершенно абсурдно", - говорится в заявлении Гидли
Он добавил, что "человеком, назначенным демократами для руководства этими разбирательствами, является Адам Шифф - которого неоднократно уличали во лжи".
Поэтому, "если есть кто-то, кто должен быть отстранен от руководства этим процессом, так это мистер Шифф ", заключил Гидли.
Президент США Дональд Трамп
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Никаких перспектив у импичмента Трампа в сенате нет, считает эксперт
Слушания по импичменту президенту США Дональду Трампу начались во вторник в сенате США. Семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США, которые выступают в качестве прокуроров в сенате (в их число попали, в частности, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер), отправили Чиполлоне письмо, где требовали предоставить им секретные документы, которые касались решения о предоставлении помощи Украине.
Палата представителей на прошлой неделе передала дело по импичменту в сенат для проведения процесса над президентом. К присяге был приведен председатель Верховного суда Джон Робертс, который будет председательствовать на процессе, и сенаторы, которые будут исполнять обязанности присяжных. Макконнелл ранее заявлял, что хотел бы, чтобы происходящее было сродни процессу над бывшим президентом Биллом Клинтоном в 1999 году. Тогда сенат оправдал главу государства.
Для отстранения президента от власти потребуется две трети голосов сенаторов. Республиканское большинство в сенате выносить импичмент Трампу не намерено.
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Импичмент Дональда ТрампаДональд ТрампСенат СШАДемократическая партия СШАСШАУкраинаВ мире
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