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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:39+0300
https://ria.ru/20200121/1563698878.html
Володин рассказал об ожиданиях от новых министров
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РИА Новости

Володин рассказал об ожиданиях от новых министров

22:39 21.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Парламентарии связывают с новыми министрами и вице-премьерами серьезные изменения в экономической и социальной сферах, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда мы видим новых министров, вице-премьеров, ... с ними мы связываем серьезные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее покончить с бедностью в стране, обеспечить рост благосостояния граждан.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.
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Формирование нового правительстваГосдума РФПравительство РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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