Володин рассказал об ожиданиях от новых министров

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Парламентарии связывают с новыми министрами и вице-премьерами серьезные изменения в экономической и социальной сферах, сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24".
"Когда мы видим новых министров, вице-премьеров, ... с ними мы связываем серьезные изменения именно в экономической сфере, в социальной сфере", - сказал Володин.
Он подчеркнул, что необходимо как можно быстрее покончить с бедностью в стране, обеспечить рост благосостояния граждан.
Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров.