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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:16+0300
https://ria.ru/20200121/1563697967.html
Эксперт: переназначение Шойгу было ожидаемым
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РИА Новости

Эксперт: переназначение Шойгу было ожидаемым

22:16 21.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Коротченко
Игорь Коротченко
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переназначение Сергея Шойгу на пост министра обороны было ожидаемо, он внес значительный вклад в укрепление мощи Вооружённых сил, сделав российскую армию и флот современными и выведя их на передовые позиции в мире, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее во вторник стало известно, что глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сохранил свой пост в новом правительстве.
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"Шойгу продолжит укреплять Вооруженные силы, заниматься комплектованием их новой техникой, повышением уровня боевой подготовки армии и флота. На занимаемой должности Шойгу показал себя как эффективный руководитель, поэтому его переназначение было предсказуемым", - подчеркнул собеседник агентства.
Эксперт отметил, что сохранение Юрием Борисовым полномочий вице-премьера также не стало неожиданностью.
"Борисов на посту вице-премьера был абсолютно успешен и лучшим свидетельством этому является растущая доля новых вооружений в российской армии, которые поступают сегодня. Он - системный руководитель с большим стратегическим опытом и кругозором. Сохранение таких людей в правительстве обеспечит успешное развитие нашего оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.
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Биография Сергея Шойгу
Развитие армии при Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу находится на этом посту с 2012 года. За восемь лет была существенно реформирована система управления Вооруженными силами. Это стало возможным после создания Национального центра управления обороной РФ, который объединил в единую систему межведомственного взаимодействия 158 федеральных и региональных органов власти, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Поменялась и сама организационная структура армия. В 2015 году сформирован новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Шойгу провел одну из самых масштабных кампаний по перевооружению армии в истории России - ГПВ 2010-2020. За это время на вооружение было принято более 300 образцов военной техники.
Развивалась и отечественная "оборонка": был создан истребитель пятого поколения Су-57, линейка перспективной бронетехники - танка "Армата", боевой машины пехоты "Курганец-25", самоходной гаубицы "Коалиция-СВ" и бронетранспортера "Бумеранг", а также боевой экипировки солдата будущего "Ратник". Центральными проектами новой программы являются подводный беспилотник "Посейдон" и крылатая ракета "Буревестник".
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Формирование нового правительстваИгорь КоротченкоПравительство РФСергей ШойгуБезопасностьПолитика
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