Эксперт: переназначение Шойгу было ожидаемым

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Переназначение Переназначение Сергея Шойгу на пост министра обороны было ожидаемо, он внес значительный вклад в укрепление мощи Вооружённых сил, сделав российскую армию и флот современными и выведя их на передовые позиции в мире, заявил во вторник РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

Ранее во вторник стало известно, что глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сохранил свой пост в новом правительстве.

"Шойгу продолжит укреплять Вооруженные силы, заниматься комплектованием их новой техникой, повышением уровня боевой подготовки армии и флота. На занимаемой должности Шойгу показал себя как эффективный руководитель, поэтому его переназначение было предсказуемым", - подчеркнул собеседник агентства.

Эксперт отметил, что сохранение Юрием Борисовым полномочий вице-премьера также не стало неожиданностью.

"Борисов на посту вице-премьера был абсолютно успешен и лучшим свидетельством этому является растущая доля новых вооружений в российской армии, которые поступают сегодня. Он - системный руководитель с большим стратегическим опытом и кругозором. Сохранение таких людей в правительстве обеспечит успешное развитие нашего оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

Развитие армии при Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу находится на этом посту с 2012 года. За восемь лет была существенно реформирована система управления Вооруженными силами . Это стало возможным после создания Национального центра управления обороной РФ, который объединил в единую систему межведомственного взаимодействия 158 федеральных и региональных органов власти, 1320 государственных корпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Поменялась и сама организационная структура армия. В 2015 году сформирован новый вид вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Шойгу провел одну из самых масштабных кампаний по перевооружению армии в истории России - ГПВ 2010-2020. За это время на вооружение было принято более 300 образцов военной техники.