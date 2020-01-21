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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:16+0300
https://ria.ru/20200121/1563697934.html
Джабаров назвал состав нового правительства сильным
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РИА Новости

Джабаров назвал состав нового правительства сильным

22:16 21.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает сильным состав нового правительства РФ с учетом новых назначений.
"Мне очень нравится новый состав правительства, все сильные министры остались, кроме того, пришли новые опытные управленцы", - сказал Джабаров РИА Новости во вторник.
В частности, сенатор приветствовал назначение на пост вице-премьера РФ по строительному комплексу вице-мэра столицы Марата Хуснуллина. "Он очень успешно занимался сферой строительства в Москве, это сильное кадровое назначение", - отметил законодатель.
Также он поддержал назначение главой Минэкономразвития Максима Решетникова. "Решетников ранее занимал пост губернатора Пермского края, у него хорошие профессиональные качества, большой опыт работы", - отметил законодатель.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
Говоря о переназначении на пост главы МИД РФ Сергея Лаврова, политик подчеркнул, что "никого и не видел на этом посту", отметив, что у Лаврова "колоссальный авторитет в России и мире".
Также Джабаров выразил удовлетворение в связи с переназначением глав ведомств силового блока. "При министре обороны Сергее Шойгу наша армия стала самой боеспособной в мире, мы решили задачу по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал он.
Переназначение Владимира Колокольцева и Евгения Зиничева на должности глав МВД и МЧС Джабаров также оценил, отметив, что "это сильные руководители, которые хорошо справляются со своими обязанностями".
Здание правительства РФ
Вчера, 21:25
Политики и эксперты оценили состав нового правительства
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