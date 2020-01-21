Джабаров назвал состав нового правительства сильным

"Мне очень нравится новый состав правительства, все сильные министры остались, кроме того, пришли новые опытные управленцы", - сказал Джабаров РИА Новости во вторник.

В частности, сенатор приветствовал назначение на пост вице-премьера РФ по строительному комплексу вице-мэра столицы Марата Хуснуллина. "Он очень успешно занимался сферой строительства в Москве, это сильное кадровое назначение", - отметил законодатель.

Также он поддержал назначение главой Минэкономразвития Максима Решетникова. "Решетников ранее занимал пост губернатора Пермского края, у него хорошие профессиональные качества, большой опыт работы", - отметил законодатель.

Говоря о переназначении на пост главы МИД РФ Сергея Лаврова, политик подчеркнул, что "никого и не видел на этом посту", отметив, что у Лаврова "колоссальный авторитет в России и мире".

Также Джабаров выразил удовлетворение в связи с переназначением глав ведомств силового блока. "При министре обороны Сергее Шойгу наша армия стала самой боеспособной в мире, мы решили задачу по обеспечению безопасности нашей страны", - сказал он.