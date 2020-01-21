Ректор Щепкинского училища оценил назначение дочери главой Минкульта

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ректор высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов, комментируя назначение дочери министром культуры РФ, пожелал ей, чтобы у нее все получилось.
Президент России Владимир Путин во вторник назначил министром культуры РФ Ольгу Любимову, занимавшую ранее пост главы департамента кино Минкультуры.
"Я пока никак не отношусь (к назначению) – вот, увидел ее только по телевизору. Могу только сказать, что она не только кино любила, но и театр, музеи, литературу. Дай бог, чтобы у нее все получилось", - сказал Любимов РИА Новости.