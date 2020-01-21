Экс-советник Путина оценил назначение Шадаева главой Минкомсвязи

Ранее во вторник вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректор "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс" - Максут Шадаев был назначен главой Минкомсвязи , сменив на этом посту Константина Носкова

По словам Клименко, Шадаев - профессионал в сфере IT: в частности, новый министр известен проектом цифровизации Московской области. "Шадаев, как и Мишустин, отличаются тем, что они сделали свои решения - Мишустин в ФНС от начала до конца провел цифровизацию, а Шадаев автоматизировал Московскую область. Там у них (проект - ред.) "Добродел" первым появился, они весьма конкурировали с ДИТ Москвы - денег было поменьше, но они были сравнимы по амбициям и по внедрениям, задача в Подмосковье была даже посложнее", - указал собеседник агентства.

Говоря о возможных перестановках в ведомстве, Клименко сказал: "Я думаю, что вообще есть практика, когда человек приходит со своей командой, со своими людьми. Понятно, что в ведомстве Мишустина какие-то изменения маловероятны, потому что это его команда, его люди. Наверное, Шадаев будет формировать свою команду. Но аппаратно - понятно, что все мы командные люди, работаем в команде и, наверное, будет разумно, если там будут какие-то изменения", - полагает он.

Шадаев в 2004-2008 годах уже работал в министерстве связи (в то время – Мининформсвязи), когда его возглавлял Леонид Рейман. Шадаев пришел в министерство на должность советника министра, а затем - директора департамента госпрограмм, развития инфраструктуры.

В 2008 году Шадаев перешел на работу в администрацию президента РФ на должность помощника ее руководителя. В 2012 году был назначен советником председателя Госдумы. С 2014 года — министр госуправления, информтехнологий и связи Московской области, с 2016 года – зампредседателя правительства Подмосковья. В сентябре 2018 года Шадаев перешел в "Ростелеком".