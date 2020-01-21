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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-01-21T22:02+0300
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Татарстан и холдинг Srei обсудили сотрудничество
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РИА Новости

Татарстан и холдинг Srei обсудили сотрудничество

22:02 21.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил с председателем холдинга Srei Infrastructure Finance Limited (Индия) Хемантом Канория вопросы сотрудничества в области строительства, туризма и культуры, сообщает пресс-служба главы республики.
"С председателем холдинга Srei Infrastructure Finance Limited Хемантом Канория встретился сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. … Стороны обсудили различные варианты участия холдинга Srei в проектах на территории республики, включая строительство жилья, дорог, коммерческой недвижимости, а также развитие туристско-рекреационного и культурного кластера", - говорится в сообщении.
Холдинг Srei является одним из ведущих финансовых институтов Индии, а также единственным инвестирующим в инфраструктурные проекты. В России Srei присутствует с 2005 года. В 2018 году холдинг совместно с ВЭБом объявили о начале работы российско-индийского фонда прямых инвестиций в сфере инноваций и технологий – Viman Capital. "Считаю, что это одна из возможностей для нашего взаимодействия", - заметил президент Татарстана.
Минниханов добавил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках российско-индийских отношений, республика готова активно участвовать в расширении взаимодействия на региональном уровне.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
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По словам Минниханова, в Индии хорошо знакома продукция таких ведущих татарстанских производителей, как Казанский вертолетный завод и "Камаз". В сфере нефтепереработки и нефтехимии ведется сотрудничество по линии компаний "Татнефть" и ТАИФ. На рынке республики широко представлены индийские товары. "К сожалению, в последние годы наблюдается некоторое снижение нашего товарооборота. Надеемся, мы сможем переломить данную тенденцию и выйти на устойчивый рост", - отметил глава республики.
Президент Татарстана подчеркнул, что сегодня есть большой потенциал для укрепления деловых связей с индийскими партнёрами. В частности, в ближайшие годы в республике будут реализованы масштабные инфраструктурные проекты. Холдинг Srei имеет большой опыт в данной области, потому Татарстан заинтересован в развитии взаимовыгодного сотрудничества.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановТатарстанРоссияИндияВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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