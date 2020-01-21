Татарстан и холдинг Srei обсудили сотрудничество

КАЗАНЬ, 21 янв - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудил с председателем холдинга Srei Infrastructure Finance Limited (Индия) Хемантом Канория вопросы сотрудничества в области строительства, туризма и культуры, сообщает пресс-служба главы республики.

"С председателем холдинга Srei Infrastructure Finance Limited Хемантом Канория встретился сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. … Стороны обсудили различные варианты участия холдинга Srei в проектах на территории республики, включая строительство жилья, дорог, коммерческой недвижимости, а также развитие туристско-рекреационного и культурного кластера", - говорится в сообщении.

Холдинг Srei является одним из ведущих финансовых институтов Индии, а также единственным инвестирующим в инфраструктурные проекты. В России Srei присутствует с 2005 года. В 2018 году холдинг совместно с ВЭБом объявили о начале работы российско-индийского фонда прямых инвестиций в сфере инноваций и технологий – Viman Capital. "Считаю, что это одна из возможностей для нашего взаимодействия", - заметил президент Татарстана.

Минниханов добавил, что Татарстан придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках российско-индийских отношений, республика готова активно участвовать в расширении взаимодействия на региональном уровне.

По словам Минниханова, в Индии хорошо знакома продукция таких ведущих татарстанских производителей, как Казанский вертолетный завод и "Камаз". В сфере нефтепереработки и нефтехимии ведется сотрудничество по линии компаний "Татнефть" и ТАИФ. На рынке республики широко представлены индийские товары. "К сожалению, в последние годы наблюдается некоторое снижение нашего товарооборота. Надеемся, мы сможем переломить данную тенденцию и выйти на устойчивый рост", - отметил глава республики.