ЕР рассчитывает на успешное взаимодействие с новым правительством

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В правительство вошли авторитетные люди, они представляют собой сильный состав и основной акцент будут делать на социальный блок, "Единая Россия" рассчитывает на успешное взаимодействие с кабинетом, заявил замсекретаря генсовета единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

"Я считаю, что новый состав кабинета министров сильный, это очень опытные люди, каждый из них является авторитетом в своей сфере. Все условия для успешности есть. Безусловно, одним из залогов успешной работы нового состава кабинета министров, как я считаю, является и являлось всегда взаимодействие с парламентом и с парламентским большинством - "Единой Россией". И я рассчитываю, что это взаимодействие будет успешным - на благо наших граждан, на благо нашей страны", - сказал Ревенко РИА Новости.

Он отметил, что главным для нового состава кабмина будет реализация послания президента и национальных проектов. Ревенко назвал это "самым главным вызовом для новых членов правительства". Судя по изменениям, которые произошли в составе кабинета министров, основной акцент в деятельности правительства должен будет сделан на социальном блоке, считает он.

"Мы знаем и видим, что все предпосылки для успешной работы созданы прежним составом кабинета министров. Мы говорим о том, что сейчас сформирована макроэкономическая стабильность, достаточно серьезная подушка безопасности финансовая для того, чтобы уже новый состав кабинета министров мог смелее и активнее действовать по реализации важнейших задач", - подчеркнул замсекретаря генсовета ЕР.

Он также пожелал новому кабинету министров "успешной работы" и отметил, что "в результате совместной работы" удастся реализовать "все поставленные президентом задачи".