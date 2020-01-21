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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T21:52+0300
https://ria.ru/20200121/1563697059.html
ЕР рассчитывает на успешное взаимодействие с новым правительством
https://cdn25.img.ria.ru/images/148619/80/1486198063_0:254:2908:1890_1036x0_80_0_0_f772e405663f89f966622e8eb60d27b0.jpg
РИА Новости

ЕР рассчитывает на успешное взаимодействие с новым правительством

21:51 21.01.2020 (обновлено: 21:52 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЕвгений Ревенко
Евгений Ревенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Евгений Ревенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В правительство вошли авторитетные люди, они представляют собой сильный состав и основной акцент будут делать на социальный блок, "Единая Россия" рассчитывает на успешное взаимодействие с кабинетом, заявил замсекретаря генсовета единороссов, депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко, Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
Объявлен состав нового правительства
"Я считаю, что новый состав кабинета министров сильный, это очень опытные люди, каждый из них является авторитетом в своей сфере. Все условия для успешности есть. Безусловно, одним из залогов успешной работы нового состава кабинета министров, как я считаю, является и являлось всегда взаимодействие с парламентом и с парламентским большинством - "Единой Россией". И я рассчитываю, что это взаимодействие будет успешным - на благо наших граждан, на благо нашей страны", - сказал Ревенко РИА Новости.
Он отметил, что главным для нового состава кабмина будет реализация послания президента и национальных проектов. Ревенко назвал это "самым главным вызовом для новых членов правительства". Судя по изменениям, которые произошли в составе кабинета министров, основной акцент в деятельности правительства должен будет сделан на социальном блоке, считает он.
"Мы знаем и видим, что все предпосылки для успешной работы созданы прежним составом кабинета министров. Мы говорим о том, что сейчас сформирована макроэкономическая стабильность, достаточно серьезная подушка безопасности финансовая для того, чтобы уже новый состав кабинета министров мог смелее и активнее действовать по реализации важнейших задач", - подчеркнул замсекретаря генсовета ЕР.
Он также пожелал новому кабинету министров "успешной работы" и отметил, что "в результате совместной работы" удастся реализовать "все поставленные президентом задачи".
Руководитель рабгруппы ЕР по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский, в свою очередь, считает, что основная задача для нового состава правительства – добиться того, чтобы эффект от реализации всех нацпроектов почувствовал каждый человек.
Здание правительства РФ
Вчера, 21:25
Политики и эксперты оценили состав нового правительства
201022
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Формирование нового правительстваЕвгений РевенкоГосдума РФЕдиная РоссияПравительство РФРоссияПолитика
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