Столтенберг призвал расширить роль НАТО на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. НАТО обладает потенциалом для расширения своей роли на Ближнем Востоке, но речь не идет о том, чтобы развернуть дополнительные боевые миссии, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, выступая перед комитетом Европейского парламента по иностранным делам и подкомитетом по вопросам безопасности и обороны в Брюсселе.
По словам Столтенберга, в данный момент внутри НАТО, а также с партнерами альянса, в том числе и в регионе, обсуждается вопрос о том, может ли НАТО расширить свою роль на Ближнем Востоке.
"Я считаю, что у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии. Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, в которой нас втягивают в новые боевые действия. Превентивные меры лучше вмешательства", - заявил Столтенберг.
Генеральный секретарь заключил, что НАТО может расширить свою роль через обучение военных сил стран региона, в особенности в Ираке.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что НАТО пора расширить присутствие на Ближнем Востоке, в том числе в Ираке. Генсек альянса ранее также отмечал, что НАТО обладает потенциалом, чтобы вносить больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и в борьбу против международного терроризма, изучает, что может сделать. При этом он подчеркнул, что если организация повысит свою активность на Ближнем Востоке, она будет делать это в сотрудничестве со странами региона.