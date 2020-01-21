Столтенберг призвал расширить роль НАТО на Ближнем Востоке

"Я считаю, что у НАТО есть потенциал для того, чтобы делать больше, но в основном не через боевые миссии. Вопрос, который мы поднимаем, не в том, можем ли мы развернуть новую военную операцию, проблема в том, можем ли мы предотвратить ситуацию, в которой нас втягивают в новые боевые действия. Превентивные меры лучше вмешательства", - заявил Столтенберг.