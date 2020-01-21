Биография Максута Шадаева

Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве.

В 2004 году окончил Московский государственный социальный университет.

В 1999-2004 годах работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий.

С 2004 года работал в министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации, занимал должность советника министра, а затем директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса.

С 2008 года – помощник руководителя администрации президента Российской Федерации, отвечал за организацию работы совета при президенте России по развитию информационного общества.

В 2012 году был назначен на должность советника председателя Государственной Думы РФ.

С 2014 года – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с 2016 года – заместитель председателя правительства Подмосковья.

В сентябре 2018 года Максут Шадаев был назначен вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.

В феврале 2019 года занял пост генерального директора АО "РТ Лабс". Эту позицию он совмещает с должностью вице-президента ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.

21 января 2020 года назначен на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.