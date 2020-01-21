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Биография Максута Шадаева
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РИА Новости

Биография Максута Шадаева

21:19 21.01.2020
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© Фото : Правительство Московской областиМаксут Игоревич Шадаев
Максут Игоревич Шадаев
© Фото : Правительство Московской области
Максут Игоревич Шадаев родился 11 ноября 1979 года в Москве.
В 2004 году окончил Московский государственный социальный университет.
В 1999-2004 годах работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий.
С 2004 года работал в министерстве информационных технологий и связи Российской Федерации, занимал должность советника министра, а затем директора департамента государственных программ, развития инфраструктуры и использования ограниченного ресурса.
С 2008 года – помощник руководителя администрации президента Российской Федерации, отвечал за организацию работы совета при президенте России по развитию информационного общества.
В 2012 году был назначен на должность советника председателя Государственной Думы РФ.
С 2014 года – министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, с 2016 года – заместитель председателя правительства Подмосковья.
В сентябре 2018 года Максут Шадаев был назначен вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.
В феврале 2019 года занял пост генерального директора АО "РТ Лабс". Эту позицию он совмещает с должностью вице-президента ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам.
21 января 2020 года назначен на должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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