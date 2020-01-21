Биография Дениса Мантурова

Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.
В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "социология".
В 1997 году окончил аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук.
С 2000 года по 2002 год обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ). В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ, специальность – "юриспруденция".
С 1998 года по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".
В 2000-2001 годах Денис Мантуров занимал должность коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".
С 2001 года 2003 год был заместителем председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор).
С 2003 года по 2007 год – генеральный директор ОАО "ОПК "Оборонпром".
В сентябре 2007 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ.
В мае 2008 года был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ.
Со 2 февраля 2012 года являлся исполняющим обязанности министра промышленности и торговли РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Денис Мантуров был назначен министром промышленности и торговли РФ.
18 мая 2018 года переназначен на пост министра промышленности и торговли Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Российской Федерации.
21 января 2020 года вновь переназначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Действительный государственный советник РФ 1 класса.
Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы (2008), орденом Почета (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013).
Женат, двое детей.
Женат, двое детей.
Сумма задекларированного дохода за 2018 год – 443,38 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников