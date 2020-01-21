Биография Дениса Мантурова

© Фото предоставлено пресс-службой министерства промышленности и торговли РФ Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

В 1997 году окончил аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук.

С 2000 года по 2002 год обучался в докторантуре Московского авиационного института (МАИ). В 2006 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ, специальность – "юриспруденция".

С 1998 года по 2000 год – заместитель генерального директора ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".

В 2000-2001 годах Денис Мантуров занимал должность коммерческого директора ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля".

С 2001 года 2003 год был заместителем председателя ФГУП "Государственная инвестиционная корпорация" (Госинкор).

В сентябре 2007 года Мантуров был назначен заместителем министра промышленности и энергетики РФ.

В мае 2008 года был назначен заместителем министра промышленности и торговли РФ.

21 мая 2012 года указом президента РФ Денис Мантуров был назначен министром промышленности и торговли РФ.

18 мая 2018 года переназначен на пост министра промышленности и торговли Российской Федерации.

21 января 2020 года вновь переназначен на должность министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Действительный государственный советник РФ 1 класса.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), орденом Дружбы (2008), орденом Почета (2009), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013).

Женат, двое детей.