Кто остался, кто пришел. Новые лица правительства России

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новое правительство. Посты сохранили вице-премьеры Юрий Трутнев, Татьяна Голикова, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и ряд других руководителей. Но в целом в кабинете новые лица. Почему Мишустин сформировал именно такую команду, кому доверили министерские портфели и какая теперь основная задача у правительства — в материале РИА Новости.

Как изменилось правительство

Глава государства реорганизовал структуру высшей исполнительной власти. Минэкономразвития получит дополнительные полномочия, принадлежавшие упраздненному Министерству по делам Северного Кавказа. Но Росимущество отойдет Минфину. Росреестр, Росздравнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство станут отдельными ведомствами, ими правительство будет руководить напрямую. Предусмотрено девять заместителей руководителя кабмина.

Мишустин подчеркнул, что необходимо поддерживать эффективное взаимодействие ведомств. "Сейчас, во время определенных организационных изменений, важно сохранить слаженную работу аппарата правительства, министерств", — сказал он на заседании кабинета министров.

"Я просил бы всех вас принять в этом активное участие, без сомнения, — встретиться со всеми теми, кто работал до вас, все обсудить и очень по-человечески сделать мягким переход к системе управления новых руководителей. Я уверен, что все вы профессионалы, с этим справитесь", — обратился Мишустин к новым министрам.

Кто остался

Вице-премьер Юрий Трутнев

Он также занимал пост полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2000-го — губернатор Пермской области. Ушел в отставку в 2004-м ради должности министра природных ресурсов в правительстве Михаила Фрадкова. В 2012-м стал помощником президента. В 2013-м совмещал посты вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке.

Вице-премьер Юрий Борисов

Кадровый военный, после увольнения в запас трудился в Федеральном агентстве по промышленности. Был заместителем министра промышленности и торговли, курировал развитие радиоэлектроники и программу ГЛОНАСС. С 2012-го по 2018-й — замминистра обороны, оттуда перешел на пост вице-премьера. Руководил развитием военно-промышленного комплекса.

Вице-премьер Татьяна Голикова

Работала в Министерстве финансов, была главой Минтруда. При ней Минздраву удалось оснастить многие сельские фельдшерские пункты и поликлиники необходимым оборудованием. В Счетной палате показала себя профессиональным аудитором, вернув в бюджет крупные средства.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Социолог по образованию, работал на Улан-Удэнском авиационном и Московском вертолетном заводах. В 2007-м стал замминистра промышленности и энергетики, в должности министра промышленности и торговли — с 2012 года.

Министр транспорта Евгений Дитрих

Выпускник Московского инженерно-физического института. Работал в Комитете по управлению госимуществом, Министерстве имущественных отношений, Министерстве экономического развития и торговли. Возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. С 2018-го — министр транспорта, курирует национальный проект "Безопасные и качественные дороги".

Министр обороны Сергей Шойгу

Долго возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, был губернатором Московской области. Президент Русского географического общества. Под его руководством создано Объединенное стратегическое командование "Северный флот", проводилась крупнейшая в новейшей истории страны военная операция в Сирии.

Сергей Лавров

Карьерный дипломат, лицо внешней политики России. Один из рекордсменов по пребыванию в должности руководителя внешнеполитического ведомства. Возглавил МИД в 2004-м, перейдя на эту должность с позиции Постоянного представителя России в ООН, которую занимал десять лет.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

Начинал карьеру инженером комплексной геофизической партии, был членом совета директоров девяти нефтегазовых компаний и предприятий. С 2000-го руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. Возглавлял Ямало-Ненецкий автономный округ.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев

Долгое время трудился в банковской сфере. Был вице-губернатором Тюменской области, исполнял обязанности главы Тюмени. С 2005-го по 2018-й возглавлял Тюменскую область. С этой позиции ушел руководить Министерством строительства и ЖКХ.

© Нина Зотина Перейти в фотобанк Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" © Нина Зотина Перейти в фотобанк Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

Министр энергетики Александр Новак

Руководит Минэнерго с 2012 года. Начинал трудовой путь рабочим на Норильском горно-металлургическом комбинате. На госслужбе — с нулевых, был первым замом главы Норильска, вице-губернатором Красноярского края, руководил региональным правительством. С 2008-го по 2012-й — заместитель министра финансов.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев

Дмитрий Патрушев остался в той же должности. Он сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Кандидатуру Дмитрия Патрушева впервые на эту должность в 2018 году предложил Дмитрий Медведев. До работы в правительстве он работал в банковской сфере.

Кто пришел

Первый вице-премьер Андрей Белоусов

С 2013 года находился на посту помощника президента по экономике, в 2018-м выступил одним из авторов экономической программы и майского указа Владимира Путина. На госслужбе с 2006-го — тогда его назначили заместителем министра экономического развития и торговли. Спустя два года возглавил Департамент экономики и финансов Правительства России при премьере Владимире Путине. В 2011-м тот поручил Белоусову работу над улучшением инвестиционного климата в России и создание Агентства стратегических инициатив.

Вице-премьер Виктория Абрамченко

С 2016 года работала заместителем главы Минэкономразвития, в том же ведомстве была замдиректора департамента недвижимости. Трудилась в Росреестре. Несколько лет занимала различные посты в Министерстве сельского хозяйства: была статс-советником замглавы ведомства, директором департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Главой аппарата правительства назначен бывший подчиненный Михаила Мишустина, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко. В налоговых органах работает 20 лет. За это время прошел путь от специалиста до начальника Управления налогообложения юридических лиц Федеральной налоговой службы.

Вице-премьер Алексей Оверчук

Тоже бывший подчиненный нового премьера. С 2010-го он замещал советника руководителя ФНС. До этого два года был на руководящих должностях в группе инвесткомпаний "Ю-Эф-Джи Эссет Менеджмент". С 2007-го по 2008-й Оверчук также занимался привлечением инвесторов в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Алексей Оверчук © РИА Новости / Кирилл Каллиников Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Алексей Оверчук. Архивное фото

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Экономист по образованию, в 90-х возглавлял частные предприятия. Путь в органы власти у него не совсем типичен для чиновника. В 1999-м — депутат Госсовета Татарстана, потом перешел в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики, оставив кресло парламентария. Курировал строительство спортивных объектов для казанской Универсиады-2013. С 2010-го — в мэрии. Реализовывал масштабный проект "Новая Москва", занимался градостроительной политикой.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Председатель правления Континентальной хоккейной лиги, член Совета Федерации хоккея России. В 2015-м назначен председателем правления "Газпром-медиа холдинга". До этого с 2005 по 2014-й под его руководством прошла заявочная кампания на право проведения зимних Олимпийских игр в России. Затем он в должности президента Оргкомитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр занимался подготовкой Олимпиады. С 2007-го также отвечает за развитие физической культуры и спорта в Президиуме Совета при президенте России.

Министр экономического развития Максим Решетников

Новый министр экономики Максим Решетников, как и Трутнев, — пермяк. Его профиль — региональное развитие. Для нынешнего назначения он оставил пост главы Пермского края. До губернаторства делал карьеру в своем регионе, работал в центральных органах власти — был замдиректора департамента межбюджетных отношений и директором департамента мониторинга Минрегиональнразвития. В 2009-м вошел в первую сотню кадрового резерва президента страны, вернулся в Пермский край в качестве руководителя администрации региона. Занимался регионами в аппарате правительства, затем перешел на работу в мэрию Москвы, возглавил департамент экономической политики и развития столицы. В 2017-м назначен президентом временно исполняющим губернатора Пермского края, в том же году победил на выборах и стал главой региона без приставки "врио".

Министр юстиции Константин Чуйченко

Давний соратник экс-премьер-министра Дмитрия Медведева — они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета. В 2008 году, когда Медведев был президентом, Чуйченко стал его помощником, возглавил контрольное управление в администрации. С 2018-го руководил аппаратом правительства премьер-министра Медведева в статусе вице-премьера. Курировал так называемую регуляторную гильотину (масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов).

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

С 1999 по 2004 год работал на руководящих должностях в компаниях в сфере информационно-коммуникационных технологий. С 2004 по 2008-й был советником министра связи Леонида Реймана. С 2008-го — помощник главы администрации президента Сергея Нарышкина, а после перехода того в 2011-м в Госдуму спикером стал его советником. В Охотном ряду занимался реализацией проекта "Электронный парламент" и портала для обсуждения законопроектов "Вече". В 2014-м перешел в правительство Московской области.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Профессиональный врач. С 1992 года был интерном и работал акушером-гинекологом в республиканской больнице Коми в городе Сыктывкаре. К 2006-му поднялся по карьерной лестнице до министра здравоохранения Республики Коми, занимал этот пост до 2011 года. С 2012-го — в Москве, замещал руководителя контрольного ведомства в сфере здравоохранения. С 2015-го возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Пост министра науки и высшего образования России занял ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков, которого 15 января включили в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. С 2018-го — в президентском Совете по науке и образованию, а с 2016-го — депутат Тюменской областной думы. До этого также был депутатом Тюменской городской думы и членом регионального политического совета партии "Единая Россия".

Министр просвещения Сергей Кравцов

Педагог, доктор наук, в сфере образования — почти четверть века. В министерстве — с 2002 года, возглавлял Федеральный центр тестирования, который отрабатывал процедуры Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2013-м возглавил Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки. Его предшественник Виктор Болотов говорил, что Кравцов "имеет задатки реформатора, но не называет все, что было до него, бредом".

Министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зинчев

Возглавил МЧС в 2018-м. Его карьера связана с органами безопасности. Служил в КГБ СССР оперативным сотрудником, в службе безопасности президента. В июне 2015-го в звании генерал-майора возглавил Управление ФСБ по Калининградской области. В июле 2016-го указом президента назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. В правительство он перешел с должности замдиректора ФСБ. Выпускник Академии Генштаба.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

С февраля 2011-го — первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, с декабря того же года — замминистра жилищно-коммунального хозяйства региона. В сентябре 2014-го избран мэром Благовещенска. В следующем году назначен врио губернатора Амурской области, в сентябре 2015-го избран губернатором этого региона.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков

С 2017-го — замминистра финансов. Карьеру начал в администрации Самарской области, потом работал в Федеральном казначействе, занимал пост министра финансов Московской области. В 2017-м перешел в федеральный Минфин на должность заместителя главы ведомства.

Министр спорта Олег Матыцин

Профессиональный спортсмен, заслуженный тренер России. В 2001–2006 годах — ректор Российской государственной академии физической культуры (РГАФК), заведующий кафедрой теории и методики индивидуально-игровых видов спорта РГАФК. С 2005 по 2015-й — президент Российского студенческого спортивного союза. Затем — президент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С 2015-го — глава Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Министр культуры Ольга Любимова

Окончила факультет театроведение ГИТИСа. Ее отец — ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Возглавляла департамент кинематографии Министерства культуры, отвечавший за публикацию данных о господдержке кино. Работала на телевидении. Автор нескольких десятков фильмов о православии, а также бывший корреспондент программы "Ортодокс" на телеканале ТВЦ. Помимо этого, новый министр культуры сотрудничала с телеканалами "Культура" и "Столица".

Мишустин получил кредит доверия

Политолог, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко отмечает: "Путин в послании Федеральному собранию дал четко понять, что надо заниматься национальными проектами". "Поэтому нет смысла выдумывать дополнительные сущности. Пробуксовка этих проектов была главной претензией к правительству Медведева", — добавил он.

"Первый вывод, который можно сделать о сформированном правительстве: в нем изменился баланс групп. Представительство команды Медведева резко снизилось. Из десятка человек, которые ориентировались на бывшего премьера, в новом кабинете только один — Чуйченко. И то с понижением: из вице-премьеров в министры", — подчеркнул Минченко.

По мнению Михаила Виноградова, президента фонда "Петербургская политика", "на первой стадии новые назначенцы не станут формулировать какое-то собственное концептуальное кредо, стремясь оставаться в рамке нацпроектов". "Ключевые задачи — не притягивать антирейтинг (притягивавшие его чиновники покинули Белый дом), избегать острых конфликтов с курируемыми сферами (поэтому в здравоохранении, образовании — люди, не чужие этим отраслям) и осваиваться в новой должности", — полагает эксперт.

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что новое правительство займется "именно тем, что и обещал Мишустин, то есть ростом экономики". "Есть какой-то рост, который общество не ощущает, так что выйти на ощутимые темпы — политическая задача. В правительстве Медведева считалось, что локомотивами должны стать нацпроекты. Их придумали, нашли финансирование, но админстрирование стало отставать, и заметно. Деньги есть, а механизмов — как обеспечить их эффективное расходование — нет. Задача нового правительства — формирование таких механизмов, новые подходы в бюджетном администрировании", — объясняет эксперт.