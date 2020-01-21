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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T22:37+0300
https://ria.ru/20200121/1563694077.html
Совфед готов к работе с новым правительством
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РИА Новости

Совфед готов к работе с новым правительством

20:52 21.01.2020 (обновлено: 22:37 21.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Совете Федерации готовы к эффективному взаимодействию с новым правительством, заявил РИА Новости во вторник глава комитета по федеративному устройству Олег Мельниченко.
"Обновления правительства ждали. Оно, с одной стороны, включило в свой состав новых лиц, а с другой остались опытные управленцы, показавшие реальные успехи в своих отраслях. Но все новые члены правительства – люди, состоявшиеся в своих профессиях, имеют за плечами опыт работы в регионах, вузах, крупных предприятиях. Люди, реально ходившие по земле и знающие свои отрасли. Это обнадёживает", - сказал сенатор.
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Он полагает, что главной задачей кабмина станет реализация национальных проектов. "Повышение уровня жизни людей. Сделать нашу экономику конкурентоспособной, вывести её на новый технологический уровень развития", - отметил он.
"Мы в Совете Федерации готовы эффективно и продуктивно взаимодействовать с новым правительством", - сказал Мельниченко.
Сенатор напомнил, что в среду в Совфеде "состоится правительственный" час с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. "Поговорим о социально-экономическом развитии ДФО. Так что работа с правительством в Совете Федерации уже началась", - отметил он.
Мельниченко также выразил удовлетворение тем, что в составе правительства остались глава Минстроя Владимир Якушев и Козлов. "Высокого уровня профессионалы, которые выстроили очень плотное взаимодействие с профильными комитетами СФ. Сотрудничество будем только укреплять", - заключил сенатор.
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Формирование нового правительстваОлег МельниченкоСовет Федерации РФПравительство РФРоссияПолитика
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