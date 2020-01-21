Совфед готов к работе с новым правительством

"Обновления правительства ждали. Оно, с одной стороны, включило в свой состав новых лиц, а с другой остались опытные управленцы, показавшие реальные успехи в своих отраслях. Но все новые члены правительства – люди, состоявшиеся в своих профессиях, имеют за плечами опыт работы в регионах, вузах, крупных предприятиях. Люди, реально ходившие по земле и знающие свои отрасли. Это обнадёживает", - сказал сенатор.

Он полагает, что главной задачей кабмина станет реализация национальных проектов. "Повышение уровня жизни людей. Сделать нашу экономику конкурентоспособной, вывести её на новый технологический уровень развития", - отметил он.

"Мы в Совете Федерации готовы эффективно и продуктивно взаимодействовать с новым правительством", - сказал Мельниченко.

Сенатор напомнил, что в среду в Совфеде "состоится правительственный" час с участием министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. "Поговорим о социально-экономическом развитии ДФО. Так что работа с правительством в Совете Федерации уже началась", - отметил он.