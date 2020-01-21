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Экс-глава Минкомсвязи оценил назначение Шадаева своим преемником
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РИА Новости

Экс-глава Минкомсвязи оценил назначение Шадаева своим преемником

20:42 21.01.2020 (обновлено: 20:43 21.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонстантин Носков
Константин Носков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Константин Носков. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что высоко ценит профессиональные качества своего преемника Максута Шадаева; уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность.
Ранее во вторник вице-президент "Ростелекома" по цифровым платформам, гендиректор "дочки" оператора – системного интегратора "РТ Лабс" Максут Шадаев был назначен главой Минкомсвязи, сменив на этом посту Константина Носкова.
"Рад назначению Максута Шадаева моим преемником. Высоко ценю его профессиональные качества. Мы давно знакомы, вместе работали над развитием электронного правительства", - сказал Носков, слова которого передала пресс-служба Минкомсвязи.
"Максут Игоревич хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи России, поэтому я уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность", - добавил Носков.
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Формирование нового правительстваКонстантин НосковМинкомсвязиМаксут ШадаевМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРостелекомПравительство РФРоссияПолитика
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