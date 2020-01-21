Экс-глава Минкомсвязи оценил назначение Шадаева своим преемником

"Рад назначению Максута Шадаева моим преемником. Высоко ценю его профессиональные качества. Мы давно знакомы, вместе работали над развитием электронного правительства", - сказал Носков, слова которого передала пресс-служба Минкомсвязи.

"Максут Игоревич хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи России, поэтому я уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность", - добавил Носков.