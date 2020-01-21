Биография Марата Хуснуллина

В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "экономист". В 2000 году завершил обучение в Открытом университете Великобритании, получив диплом профессионального менеджера. Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1983 году лаборантом обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.

В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Советской Армии.

В период с 1986 по 1987 год работал лаборантом ТСО Казанского финансово-экономического института.

С 1987 по 1995 год – главный бухгалтер, председатель кооператива "Темп".

С 1995 по 1997 год занимал пост генерального директора ООО "Интерпластсервис".

В период с 1997 по 2000 год работал генеральным директором ООО Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс".

С 2000 по 2001 год – заместитель генерального директора - директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП ПЭО "Татэнерго".

С 11 мая 2001 года – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан

18 ноября 2010 года Марат Хуснуллин был назначен руководителем Департамента строительства Правительства Москвы.

В декабре 2010 года назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

С 6 июня 2013 года – исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, с 17 сентября 2013 года – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

21 января 2020 года назначен на должность заместителя председателя правительства РФ.

Марат Хуснуллин награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010), а также медалями "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", "100-лет Профсоюзам России", "В память 1000-летия Казани" и др.

Заслуженный строитель Республики Татарстан, Почетный строитель России.

Женат, трое детей.