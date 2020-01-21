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Биография Марата Хуснуллина
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РИА Новости

Биография Марата Хуснуллина

20:39 21.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель мэра в правительстве Москвы Марат Хуснуллин
Заместитель мэра в правительстве Москвы Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Марат Шакирзянович Хуснуллин родился 9 августа 1966 года в Казани.
В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности "экономист". В 2000 году завершил обучение в Открытом университете Великобритании, получив диплом профессионального менеджера. Кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1983 году лаборантом обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.
В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Советской Армии.
В период с 1986 по 1987 год работал лаборантом ТСО Казанского финансово-экономического института.
С 1987 по 1995 год – главный бухгалтер, председатель кооператива "Темп".
С 1995 по 1997 год занимал пост генерального директора ООО "Интерпластсервис".
В период с 1997 по 2000 год работал генеральным директором ООО Строительная торгово-промышленная фирма "Ак Барс".
С 2000 по 2001 год – заместитель генерального директора - директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП ПЭО "Татэнерго".
С 11 мая 2001 года – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
18 ноября 2010 года Марат Хуснуллин был назначен руководителем Департамента строительства Правительства Москвы.
В декабре 2010 года назначен заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
С 6 июня 2013 года – исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, с 17 сентября 2013 года – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
21 января 2020 года назначен на должность заместителя председателя правительства РФ.
Марат Хуснуллин награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2008), орденом "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010), а также медалями "За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения", "100-лет Профсоюзам России", "В память 1000-летия Казани" и др.
Заслуженный строитель Республики Татарстан, Почетный строитель России.
Женат, трое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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