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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T20:50+0300
https://ria.ru/20200121/1563691383.html
Путин назначил Чернышенко вице-премьером
https://cdn22.img.ria.ru/images/155486/59/1554865975_0:82:3068:1808_1036x0_80_0_0_9303adc48fe010ad19fea86633ac7e9c.jpg
РИА Новости

Путин назначил Чернышенко вице-премьером

20:04 21.01.2020 (обновлено: 20:50 21.01.2020)
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© Фото : пресс-служба холдинга «Газпром-медиа»Дмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко
© Фото : пресс-служба холдинга «Газпром-медиа»
Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дмитрий Чернышенко назначен на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.
Как сообщила пресс-служба правительства, президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил вице-премьеров нового правительства.
Чернышенко в 2005-2007 годах возглавлял заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. В 2007-2014 годах занимал пост президента организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
С 2014 года Чернышенко занимает пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в январе 2015 года он стал генеральным директором и председателем правления АО "Газпром-медиа холдинг".
Дмитрий Чернышенко
Вчера, 20:16
Биография Дмитрия Чернышенко
39210857
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Формирование нового правительстваГазпром-Медиа ХолдингПравительство РФРоссияСпортДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинПолитика
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