Путин назначил Чернышенко вице-премьером

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Дмитрий Чернышенко назначен на должность заместителя председателя правительства Российской Федерации.
Как сообщила пресс-служба правительства, президент России Владимир Путин подписал ряд указов, которыми назначил вице-премьеров нового правительства.
Чернышенко в 2005-2007 годах возглавлял заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. В 2007-2014 годах занимал пост президента организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.
С 2014 года Чернышенко занимает пост президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в январе 2015 года он стал генеральным директором и председателем правления АО "Газпром-медиа холдинг".
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