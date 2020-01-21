Путин назначил Чернышенко вице-премьером

Чернышенко в 2005-2007 годах возглавлял заявку на проведение Олимпиады и Паралимпиады 2014 года. В 2007-2014 годах занимал пост президента организационного комитета XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи.