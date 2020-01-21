Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС

Ранее Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком СЕ и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.