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Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС
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РИА Новости

Украина отказалась от планов по интеграции в таможенный союз с ЕС

19:49 21.01.2020 (обновлено: 19:52 21.01.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Киев отказался от идеи интеграции в таможенный союз с ЕС, но надеется на упрощение процедур для украинских производителей, заявил во вторник вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Ранее Кулеба заявил, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом в части торговли требует актуализации.
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"Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз с Европейским союзом, но мы хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу, и в первую очередь это будет касаться безусловно авторизованных экономических операторов и будет на основании законодательства, принятого парламентом прошлого года", - сказал Кулеба во время публичной дискуссии "Повестка дня европейской интеграции: амбиции Украины на 2020 год" в Киеве. Трансляцию вел телеканал "Наш".
Ранее Кулеба заявил, что Европейский союз пришлет в первой половине 2020 года на Украину миссию по соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA), которое позволит украинским экспортерам промышленной продукции расширить торговлю с Евросоюзом, маркировать ее знаком СЕ и свободно продавать на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации. По оценкам экспертов, потенциально оно может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию в сфере машиностроения.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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