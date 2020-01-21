Великобритания и Египет намерены увеличить торговый оборот

ЛОНДОН, 21 янв – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились работать над увеличением торгового оборота между странами, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
"…Два лидера сошлись на необходимости увеличения торговли между Великобританией и Египтом… Они приветствовали возобновление полетов в Шарм-аш-Шейх", - говорится в заявлении.
Также лидеры договорились расширять сотрудничество в образовательной сфере.
"Лидеры также обсудили ситуацию в Ливии после их посещения берлинской конференции по Ливии в воскресенье. Премьер-министр подчеркнул необходимость перемирия и переговоров под эгидой ООН, направленных на поиск политического решения конфликта", - указывается в заявлении.
В Берлине в 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Берлинская конференция прошла после межливийских переговоров в Москве с участием представителей РФ и Турции.
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