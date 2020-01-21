Великобритания и Египет намерены увеличить торговый оборот

"…Два лидера сошлись на необходимости увеличения торговли между Великобританией и Египтом… Они приветствовали возобновление полетов в Шарм-аш-Шейх", - говорится в заявлении.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Ливии после их посещения берлинской конференции по Ливии в воскресенье. Премьер-министр подчеркнул необходимость перемирия и переговоров под эгидой ООН, направленных на поиск политического решения конфликта", - указывается в заявлении.