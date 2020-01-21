Трамп обсудил с главой ЕК торговлю и энергетическую безопасность

ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе во вторник обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ряд вопросов взаимной обеспокоенности, включая ситуацию с торговлей с Китаем, энергетическую безопасность и торговое соглашение с Европой, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры двух стран согласились с тем, что Соединенным Штатам и Европейскому союзу необходимо действовать сообща, чтобы противостоять таким глобальным вызовам, как несправедливая торговая практика Китая и отсутствие связи и энергетической безопасности", - отмечает ведомство.

Кроме того, "президент Трамп вновь заявил о важности свободной, справедливой и взаимной торговли, а также о том, что Соединенные Штаты ожидают ощутимого прогресса в направлении заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом в ближайшее время".

Президент США Дональд Трамп на полях форума встретился и с его основателем и председателем профессором Клаусом Швабом. Трамп поздравил Шваба с проведением юбилейного 50-го форума, поблагодарив за приглашение на форум.