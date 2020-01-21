В аэропорту Бангкока планируют ввести эпидемиологический контроль

БАНГКОК, 21 янв – РИА Новости. Усиление мер эпидемиологического контроля прибывающих пассажиров, связанное со вспышкой нового вида коронавируса в Китае, осуществляется в аэропорту Бангкока почти незаметно для пассажиров, сообщили РИА Новости во вторник в отделе министерства спорта и туризма по международному аэропорту Суваннапхум (Suwarnabhumi).

"Как было и при птичьем гриппе, и при свином гриппе в предыдущие годы, главное – это определить, у кого из пассажиров есть явные симптомы заболевания сразу после того, как они вышли из самолета. Раньше нам для этого были нужны громоздкие аппараты, дистанционно определяющие температуру тела пассажира. И у этих аппаратов дежурили команды медиков. Практически устраивался медицинский кордон", — сказала агентству сотрудница отдела по связям с общественностью Павина.

По ее словам, сейчас аппаратура, улавливающая температуру тела на расстоянии, стала гораздо компактнее. Пассажиры ее обычно не замечают.

"Медики всегда находятся рядом, но не пугают своим присутствием пассажиров и не замедляют их прохождения через службы аэропорта", — сказала она.

Собеседница агентства добавила, что в случае, когда аппаратура определяет в толпе больного человека, врачи немедленно появляются перед ним, отводят в сторону и доставляют в медицинский пункт, где все приготовлено для проведения анализов и оказания помощи.

"Конечно, особое внимание уделяется рейсам из Китая, и совсем особое — рейсам из города Ухань, где началась нынешняя эпидемия", — сказала она.

По ее словам, за последнюю неделю было только два случая, когда санитарный контроль аэропорта, в котором сейчас вместе работают медики, сотрудники министерства спорта и туризма и полиции, останавливал на выходе из самолета пассажиров.

"Это в обоих случаях были женщины из Китая. Обеих отправили прямо из аэропорта в инфекционную больницу. Одна из них уже вернулась в Китай – у нее нашли обычный грипп, и она выздоровела в больнице, другая пока сдает анализы", — сказала сотрудница минтуризма.

Она добавила, что никаких ограничительных мер для въезда туристов из Китая Таиланд не принимает и не будет принимать.

Жизнь в аэропорту Бангкока кипит, как обычно. Некоторые пассажиры и сотрудники аэропорта в этот день надели марлевые маски. Но их немного. Китайская речь слышна в аэропорту везде. Россиянин Константин, прибывший в Бангкок авиарейсом из Хошимина, сообщил РИА Новости, что не видел в зоне прилета никаких кордонов и медработников.